Рада підтримала в першому читанні розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки
Верховна Рада на засіданні 17 жовтня підтримала в першому читанні законопроєкт про розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За це рішення віддали свої голоси 237 нардепів.
"Текст довго обговорювали з партнерами й вийшли на такий компроміс. До проведення документальних планових перевірок можуть бути (не мають, а можуть!) включені платники, які за 2021 рік мали у 2 рази більшу дебіторську заборгованість, аніж кредиторську; мали рівень сплати ПнП менший, аніж 50% по галузі. І ПДВ менший, аніж 50% по галузі; річний дохід становить понад 10 млн грн. При тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу", - пояснив Железняк.
При цьому податкові перевірки не поновлюватимуть для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій.
Пріоритетом для перевірок залишаються виробники тютюнової продукції, паливо, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги.
Ухвалення цього законопроєкту є однією з головних вимог МВФ.
Передісторія
26 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення податкових перевірок. Однак у серпні Железняк повідомив, що МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка через неузгоджену підміну тексту законопроєкту №8401 в частині податкових перевірок. У вересні Кабмін схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім із МВФ вдалося домовитися, що він залишиться частковим, але буде розширеним.
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