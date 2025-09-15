Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух

Про це заявив ексдепутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Наприклад, така маленька річ, яка, я б хотів, щоб була введена в Україні, це така дрібниця, щоб водії їздили з увімкненими фарами. Протягом всього року", - сказав він.

На думку Вантуха, як заїжджаєш в Україну, то три речі шокують.

"Перше - це те, що немає роумінгу, у перші місяці війни телефонувати було без проблем, зараз цього немає і це велика проблема. Треба змінювати картку мобільного оператора, тож перша річ - це просто роумінг. Друга - це фари. В Польщі і в усьому світі їздять з увімкненими фарами", - зазначив волонтер.

Він додав, що це такі елементарні речі, через які одразу видно різницю між ЄС і Україною, котрі можна легко змінити.

"Я не кажу про Херсон, про Харків, але, наприклад, ввести таке просте правило, що треба їздити цілий рік з увімкненими фарами. Це дуже помітно. В Польщі, у Франції цілий рік так їздять, навіть в серпні і липні, в Україні - ні. А це така проста річ, яка була би підтримкою того, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу. Тож перша річ – це роумінг, друга – фари, а інші речі – це дороги. Бо дороги в Україні… Є хороші відрізки, але те саме було в Польщі, дороги були жахливі до вступу до Європейського Союзу", - підсумував Вантух.