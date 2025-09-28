"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника

Побробиці наводить Суспільне

Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив: "30 років такого неурожаю по всім культурам точно не було". Аграрії повідомляють про критичний дефіцит ґрунтової вологи, що призвів до значного зниження врожайності.

"Якщо хороший соняшник, то висота має бути два з половиною метри. А зараз — по пояс і то не скрізь. Цей рік взагалі ж: ні пшениці, ні гороху. Цей рік комбайни, вважай, у холосту ганяємо", — розповів комбайнер Сергій.

Фермер Олександр, який обробляє землі на Криворіжжі та Херсонщині, зазначив: "За сприятливих умов з гектара збирали близько трьох тонн соняшника, нині ж — кілька сотень кілограмів".

За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, понад третину території полів району засіяно соняшником. Орієнтовно до кінця збору прогнозують отримати понад 30 тисяч тонн врожаю, тоді як торік було понад 150 тисяч тонн.

Ситуація на ринках Криворіжжя

Через дефіцит сировини на місцевих ринках вже відчувається підвищений попит на олію. Місцева мешканка Лідія зазначила: "Я ще в липні купила олію по 52 гривні за 10 літрів і вона в мене стоїть. Поля були такі жахливі, насіння не вродило, тому я боялася".

За прогнозами фахівців, дефіцит урожаю може призвести до зростання цін на соняшникову олію на 10–15% до кінця року, а тонна насіння соняшника може коштувати близько 26,5 тисяч гривень

Прогноз на майбутнє

Збір соняшнику триватиме ще близько двох тижнів. Тоді аграрії зможуть назвати остаточну кількість врожаю. Фахівці прогнозують, що через дефіцит сировини у 2024–2025 роках ціни на соняшник і ріпак зростуть на 27–32%. У 2025 році тонна соняшнику може коштувати від 26,5 тис. грн, писав у серпні Landlord.ua.

Експерти відзначають, що дефіцит соняшника може вплинути на експорт України, адже країна є одним із найбільших світових постачальників соняшникової олії. Зокрема, локальні аграрні шоки можуть скоротити постачання на 89% через прямі ефекти і на 25% через непрямі, наприклад, дефіцит кормів для тварин.