Врожай соняшника викликає занепокоєння: ціни зростають як в Україні, так і на зовнішніх ринках

Про це повідомляє телеграм-канал Spike Brokers.

"Станом на 11.09.25 в Україні зібрано 885 тис. т соняшнику проти понад 3 млн т торік. Врожайність перших обмолотів – 1,55 т, що на 21% нижче минулорічного рівня, що посилює занепокоєння щодо врожаю нового сезону", – пишуть аналітики Spike Brokers.

За даними брокерів, переробні заводи активізували закупівлі, бо їхні стартові запаси вдвічі менші, ніж торік.

"Це стимулює конкуренцію між покупцями. Закупівельні ціни наприкінці тижня зросли до 690$ з ПДВ (екв. порт/завод). Зовнішній ринок також підтримує ціни: у північних портах Європи премія на соняшникову олію у споті перевищує 100$, що підсилює попит на українську продукцію", – повідомляє телеграм-канал.

Аналітики міністерства сільського господарства США (USDA) також вкотре знизили прогноз урожаю соняшника і виробництва соняшникової олії в Україні в 2025/26 маркетинговому році. Якщо навесні вони прогнозували урожай соняшника на рівні 14 тис. тонн, потім – 13,5, то у звіті за вересень – до 12,7 млн т. У зв’язку з цим ціни на соняшникову олію зростають

"Ціни на українську соняшникову олію зросли через зниження прогнозів виробництва в Чорноморському регіоні, оскільки експортні запаси старого врожаю продовжують сезонно зменшуватися", – підсумували в USDA. За їхніми прогнозами, виробництво соняшникової олії в поточному сезоні складатиме 5,3 млн т, що на 300 тис. тонн нижче, ніж у попередній оцінці.

При цьому голова Укроліяпром Сергій Капшук в інтерв’ю Еспресо повідомив, що для внутрішнього ринку України достатньо лише 300 тис. тонн олії. Це приблизно у 15 разів менше, ніж виробляють наші олійні заводи. Однак соняшникова олія – одна з основних статей українського експорту.