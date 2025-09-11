Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше
Інфографіка

За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше

Зіновія Воронович
11 вересня, 2025 четвер
16:42
Економіка інфляція, ціни

Лідерами за зростанням цін в Україні за рік виявились яйця, фрукти та олія

Зміст

Про це свідчать дані Держстату.

Попри те, що влітку темпи зростання цін в Україні сповільнились, а за серпень індекс споживчих цін становив 99,8%, за останній рік в Україні істотно зросли ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. З серпня 2024 по серпень 2025 році ціни на продукти зросли в середньому на 20,5%.  Тобто за той набір продуктів, який торік треба було заплатити 1000 грн, у серпні цього року уже треба було викласти на 205 грн більше.

Зростання цін за період з серпня 2024 по серпень 2025 року. Дані Держстату, фото: Еспресо

Рекордсменами зі зростання цін стали яйця, які за рік подорожчали на 74,3%. Ціни на курячі яйця пішли стрімко пішли вгору восени минулого року і перевищили 65 грн за десяток. Тоді це пояснювали сезонним чинником, а також подорожчанням кормів та енергоносіїв. Відтак, якщо у серпні 2024 року десяток яєць в Україні коштував в середньому 31,44 грн, то у липні 2025 – 54,5 грн.

На другому місці – фрукти, ціни на які за рік виросли на 47,5%. Тут очевидно подорожчання відбулось насамперед за рахунок яблук, ціни на які за рік зросли більш як вдвічі. А наприкінці перевищували навіть вартість цитрусових та бананів.

На третьому місці соняшникова олія. Попри те, що Україна є одним з найбільших експортерів соняшникової олії у світі, ціни за рік зросли на 28,7%. Це пов’язують насамперед зі зростанням цін на зовнішніх ринках, а подорожчанням добрив та засобів захисту рослин в Україні. Також цього року Україна зібрала дещо менший урожай соняшника, ніж торік через несприятливі погодні умови на півдні, однак в Укроліяпром дефіциту олії не прогнозують.

Читайте також: "Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита

За рік в Україні зросли ціни на молоко та молокопродукти. Серед них найбільше підскочили ціни на масло – на 26,9 %. Також відчутно подорожчало м’ясо  – на 25,2%. Тут причина спільна – подорожчання кормів. 

Серед продуктів харчування, які за рік в Україні подешевшали, лише дві позиції. Це цукор, ціни на який знизились на 8,4%, та овочі, ціни на які знизились на 2,5% порівняно з серпнем минулого року. 

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
аграрії
