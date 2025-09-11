За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше

Про це свідчать дані Держстату.

Попри те, що влітку темпи зростання цін в Україні сповільнились, а за серпень індекс споживчих цін становив 99,8%, за останній рік в Україні істотно зросли ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. З серпня 2024 по серпень 2025 році ціни на продукти зросли в середньому на 20,5%. Тобто за той набір продуктів, який торік треба було заплатити 1000 грн, у серпні цього року уже треба було викласти на 205 грн більше.

Зростання цін за період з серпня 2024 по серпень 2025 року. Дані Держстату, фото: Еспресо

Рекордсменами зі зростання цін стали яйця, які за рік подорожчали на 74,3%. Ціни на курячі яйця пішли стрімко пішли вгору восени минулого року і перевищили 65 грн за десяток. Тоді це пояснювали сезонним чинником, а також подорожчанням кормів та енергоносіїв. Відтак, якщо у серпні 2024 року десяток яєць в Україні коштував в середньому 31,44 грн, то у липні 2025 – 54,5 грн.

На другому місці – фрукти, ціни на які за рік виросли на 47,5%. Тут очевидно подорожчання відбулось насамперед за рахунок яблук, ціни на які за рік зросли більш як вдвічі. А наприкінці перевищували навіть вартість цитрусових та бананів.

На третьому місці соняшникова олія. Попри те, що Україна є одним з найбільших експортерів соняшникової олії у світі, ціни за рік зросли на 28,7%. Це пов’язують насамперед зі зростанням цін на зовнішніх ринках, а подорожчанням добрив та засобів захисту рослин в Україні. Також цього року Україна зібрала дещо менший урожай соняшника, ніж торік через несприятливі погодні умови на півдні, однак в Укроліяпром дефіциту олії не прогнозують.

За рік в Україні зросли ціни на молоко та молокопродукти. Серед них найбільше підскочили ціни на масло – на 26,9 %. Також відчутно подорожчало м’ясо – на 25,2%. Тут причина спільна – подорожчання кормів.

Серед продуктів харчування, які за рік в Україні подешевшали, лише дві позиції. Це цукор, ціни на який знизились на 8,4%, та овочі, ціни на які знизились на 2,5% порівняно з серпнем минулого року.