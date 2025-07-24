"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита

Міністерство сільського господарства США (USDA) зменшило прогноз урожаю соняшника в Україні з 14,4 млн тонн до 14 млн тонн. Українська асоціація Укроліяпром це скептичніша у прогнозах – за попередніми даними в Україні цього літа зберуть 13 млн тонн соняшника, але й ця цифра неостаточна. Через посуху на півдні України, зокрема на Миколаївщині, фермери скаржаться, що соняхи буквально "горять" на полі. А у Херсонській та Запорізькій областях зафіксували нашестя сарани. Чи збере Україна достатньо соняшника у цьому сезоні, адже від цього залежать не лише ціни на олію, а й находження валюти в країну, а також чому важливі мита на ріпак та сою Еспресо розповів президент Укроліяпром Степан Капшук.

За прогнозом Укроліяпром, Україна цього року збере 22 млн тонн олійних, зокрема 13 млн т соняшника. Це майже на 2 млн т. більше, ніж торік. Скільки цього насіння зможуть переробити в Україні, а скільки одразу піде на експорт?

Щодо прогнозу урожаю я чесно вам скажу, що ми будемо переглядати, можливо, в сторону зменшення. Це пов'язано, перш за все з цими погодними катаклізмами. Але в середньому десь 20-21 млн тонн олійних матимемо. На початок нового сезону наші переробні потужності сягають 21,5 млн тонн. Тобто загалом ми увесь урожай можемо переробити в Україні. Маємо велику надію, що закон, який вводить мита на експорт сої та ріпаку таки набуде чинності. Це без перебільшення історична подія для галузі.

Ми звичайно, не очікуємо, що увесь ріпак і соя, які будуть зібрані, підуть одразу на переробку. Гадаю, у нас перероблять десь половину. Тобто десь 1,5-1,6 млн тонн ріпаку 3,2 млн тонн сої. Підуть на переробку. Ну і приблизно 13 млн тонн соняшника.

Тобто насіння соняшника не експортуватимуть, все піде на переробку в Україні?

Саме завдяки експортним митам, практично увесь соняшник, який виростили торік в Україні пішов на переробку, і експортували ми олію, а не насіння. Тоді як ріпаку переробили десь 14%. Саме завдяки митам у нас створена олійно-жирова галузь. Це гордість України.

Якщо ви подивитесь на експорт аграрної там продукції з України, то що там на першому місці? Кукурудза, пшениця і олія (лише за перше півріччя цього року експорт соняшникової олії сягнув $2,77 млрд). Олія – це переробка. Тобто це заводи, зарплати, податки, підтримка армії, це додана вартість. Усі країни роблять так, щоб якомога більше сировини перероблялося всередині, бо від цього залежить економіка.

Якщо у нас почнуть виробляти більше соєвої та ріпакової олії, чи означає це на полицях наших магазинів з поряд з традиційною для нашого ринку соняшниковою з’явиться ріпакова та соєва? Чи все ж вони підуть на експорт?

Для нашого ринку традиційна соняшникова олія. У США та Китаї більше використовують соєву, в ЄС – ріпакову. Свого часу ми намагались фасувати соєву олію – вона не прижилась на ринку. Можливо, Україні пощастило, що в нас достатньо соняшникової олії. Ми її виробляємо десь у 15 разів більше, ніж споживаємо. Тобто ми виробляємо 5,8 млн тонн, а споживаємо 300 тисяч. Тому соняшникова олія у нас дешева, хоча на деяких ринках, зокрема у Китаї, її вважають елітним продуктом. Коли я був у Китаї, вони називали нашу соняшникову олії золотом, корисним для здоров'я.

Соняшникова олія справді краща за якістю від соєвої і ріпакової, чи це все ж пов'язано з харчовими традиціями країни?

Насамперед українська соняшникова олія точно не ГМО. Крім того, у нас почали вирощувати високоолеїновий соняшник, хоча його ще небагато. У ньому вміст олеїнової кислоти (омега-9) 82% і більше. Це надзвичайно цінний новий продукт. Такий соняшник переробляє мала кількість заводів. Загалом у харчуванні має бути суміш: і олеїнова, і лінолева (омега-6) і омега-3. Такий продукт був би максимально корисним, але, звичайно, він уже був би дорожчим.

Чи можете спрогнозувати, якими будуть ціни на олію з нового урожаю в Україні?

Я не маю права давати прогнози цін. Мені навіть Антимонопольний комітет заборонив це робити, бо можуть розцінити як влив на ринок. Але якщо ви спитаєте, чому у нас літр соняшникової олії коштує 80 грн, то я поясню. Соняшник коштує 26 – 27 тисяч грн за тонну, а для виробництва 1 т олії треба 2,4 т соняшника.

Загалом цінова політика на олію значною мірою залежить від ситуації на міжнародних ринках. Це дуже складний механізм. Якщо якоїсь олії виробили менше, ринки компенсовують дефіцит за рахунок інших олій, насамперед тропічних (тієї ж пальмової). Крім того, має вплив на ціни виробництво біодизелю і навіть ціни на нафту.

Щодо цін в Україні, то я ходжу по магазинах. І от коли я заходжу в супермаркет і бачу, що стоїть пляшка води на букву "Р", яка коштує 76 грн чи та ж "Боржомі", і 70 грн пляшка олії, мені хочеться плакати.