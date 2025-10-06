"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
Друга атомна електростанція потрібна не Білорусі, а особисто місцевому диктатору Олександру Лукашенку
Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.
"Я думаю, що, безумовно, йому потрібно особисто. Білорусі вона не потрібна, а йому особисто потрібно. І перша АЕС не була потрібна. А чому? Тому що з кожної станції - там є всякі підрядчики, які дуже гарно можуть працювати і заробляти на відкатах, на корупції гроші", - сказав він.
На думку Омельченка, це перша причина, чому вона потрібна.
"А друга причина, що він хоче зайнятися майнінгом криптовалют, разом з росіянами, тому що у Росії проблема з грошами, і вони через майнінг, через криптовалюти обходять санкції. І для цього їм потрібно багато електроенергії, щоб майнити криптовалюту. Я думаю, це основна причина, чому Лукашенко зацікавлений. Це корупція і майнінг криптовалюти", - підсумував експерт.
- Лукашенко запропонував президенту Росії Володимиру Путіну побудувати на території Білорусі ще одну атомну електростанцію для забезпечення електроенергією окупованих Росією територій України.
- Біла Церква
