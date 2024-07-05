Кредитори розуміють, що обслуговувати борги ми не можемо: Гетманцев про можливий дефолт в Україні

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Дефолту не буде, для цього немає жодних підстав. Мова лише про перемовини, які тривають з нашими кредиторами, власниками євробондів, які були випущені Україною в різні періоди на суму близько 20 мільярдів доларів. Деякі кредитори наполягають не на перенесенні строку обслуговування боргу, як було зроблено у 2022 році на 2 роки, а на певній реструктуризації. Причому на реструктуризації на непоганих для України умовах, яка полягає в тому, що більша частина боргу списується, а ми погоджуємося на обслуговування боргу", - пояснив Гетманцев.

За словами голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики, Україна має домовитися з кредиторами до 1 серпня.

"Переконаний, що ми домовимося. Оскільки й кредитори, і Україна розуміють, що обслуговувати сьогодні ці борги ми не можемо. Якби ми його обслуговували, то у 2024 році нам треба було сплатити 4,5 мільярди доларів на тіло та відсотки. Таких грошей в бюджеті немає. Все, що ми заробляємо податками, ми спрямовуємо на фінансування армії, безпеки та оборони. Тому і ми, і кредитори розуміють, що цей варіант є неможливим і тому саме реструктуризація або перенесення строків обслуговування боргів ще на два роки є сьогодні на столі. Обов'язково один з цих варіантів переможе, і це питання буде вирішеним. Тут не повинно бути жодних маніпуляцій", - наголосив Гетманцев.

У грудні очільник місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам буде чинним до 2027 року, а до середини 2024 року буде проведена реструктуризація комерційного боргу.

Також група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки та Паризького клубу затвердили призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

У Reuters заявили, що інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд доларів, створюють комітет кредиторів і можуть почати переговори щодо його реструктуризації у квітні.





