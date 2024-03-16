У квітні Україна може почати переговори щодо реструктуризації держборгу, - Reuters
Інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд доларів, створюють комітет кредиторів і можуть почати переговори щодо його реструктуризації у квітні
Про це повідомляє Reuters.
Це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу.
Джерела агентства повідомляють, що офіційна група могла б розпочати переговори напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які за планом мають розпочатися 17 квітня у Вашингтоні.
Це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною. Консультації, які велися з осені 2023 року, мали неофіційний характер.
За словами джерел, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, намагаючись об'єднати їх у групу кредиторів.
Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами.
- У грудні очільник місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам буде чинним до 2027 року, а до середини 2024 року буде проведена реструктуризація комерційного боргу.
- Також група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки та Паризького клубу затвердили призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.
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