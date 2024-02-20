Кубраков розповів про додатковий маршрут, який Україна використовуватиме через польську блокаду кордону
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що держава планує використовувати додатковий маршрут для експорту через річку Дунай, адже польська блокада української аграрної продукції унеможливлює перетин сухопутного кордону з Європейським Союзом
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - сказав Кубраков.
Міністр зазначив, що мета такого маршруту - збільшити експорт до довоєнного рівня. Він проходитиме від порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.
Водночас ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.
- 15 лютого повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні з Польщею.
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