Кубраков розповів про додатковий маршрут, який Україна використовуватиме через польську блокаду кордону

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - сказав Кубраков.

Міністр зазначив, що мета такого маршруту - збільшити експорт до довоєнного рівня. Він проходитиме від порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Водночас ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.