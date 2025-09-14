"Має бути якась проста система": волонтер Вантух про ситуацію на кордоні для гумдопомоги

Про це заявив ексдепутат міської ради Кракова і волонтер Лукаш Вантух у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

Він розповів. що, на його думку, відбувається на кордоні між Польщею та Україною.

"Переважно по-різному буває, але в основному більше проблем при виїзді. Я знаю багато людей, котрі на початку війни, як їхали з гуманітарною допомогою, то можна було пройти швидкою чергою, але люди обманювали, під виглядом гуманітарної допомоги везли товар на продаж", - сказав Вантух.

Волонтер вважає, що це мало б бути прикрито, але це залишилося.

"І зараз така ситуація, що я, наприклад сьогодні ми їдемо з друзями з Великої Британії, зі Сполучених Штатів, і ми знаємо, що коли будемо повертатися, мусимо провести на кордоні 6-7 годин, або щось комбінувати. І я навіть писав до вашого міністерства і до посла, щоб створити систему резервації. Тобто, якщо мова йде про гуманітарну допомогу, у нас буде підтвердження, що це гуманітарна допомога. Це можна перевірити. або навіть можна запровадити оплату за резервацію на користь якоїсь бригади", - розповів він.

На думку Вантуха, 90% людей, які перестали їздити з гуманітарною допомогою, то через те, що на кордоні, як хтось постоїть 10 годин, наступного разу вже не хоче їхати.

"І я це розумію. Бо чому до поляків чи американців мають ставитися краще, ніж до українців. Якби, наприклад, була черга на польсько-німецькому переході, і німці проїжджали б без черги, то я сам би був незадоволений. Але ж триває війна і є багато людей, які хочуть допомагати і, навіть могли б їздити щоденно. Але мені говорять: "Слухай, старий, я поїду до Львова, відправлю новою поштою, це займе 3 години і маю стояти 7 годин на кордоні, вибач, я просто не хочу", - сказав волонтер.

Він розповів, чи була якась відповідь від наших відомств.

"Мені подзвонили і сказали: "Ну так, ми бачимо, що це проблема, будемо працювати". Я був політиком, тож я знаю, як це відбувається. І це дуже погано, бо насправді є гроші, є товар, є багато людей, які хочуть допомагати. Але, коли хтось робить це на волонтерських засадах і має провести на кордоні в Корчовій або Краківці 10 годин", - вважає Вантух.

Волонтер сказав, що має бути якась проста система, як для вантажівок.

"Подаєш реєстраційний номер, список людей, котрі їдуть, дивишся, о котрій годині є вікно і добре. І тоді можеш в’їхати. Звичайно, це стосується ситуацій, коли везеш гуманітарну допомогу, і я розумію, що це треба було змінити. Говорячи грубо, ми не зобов’язані їздити. Ми можемо сидіти в Кракові, якщо ми не хочемо їхати. І мова не про те, щоб до нас ставилися, як до великих цабе, які приїхали з Польщі і так далі. Мова про ефективність. Ми виділяємо свій час, гроші, зусилля і так далі. якщо я о 3 ранку в неділю повертаюся до Кракова, а наступного дня маю йти на роботу, то наступного разу я не поїду", - підсумував він.