Майже вдвічі більше вакансій, ніж безробітних: у Мінекономіки назвали причини браку кадрів в Україні

Про це розповіла заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарʼя Марчак на форумі "Створення кадрового резерву для ключових галузей економіки України", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"У нас є приблизно 3,5 млн осіб, які можуть бути учасниками ринку праці, але не є ними. Водночас, у нас бізнес говорить про те, що категорично не вистачає персоналу, щоб заповнювати вакансії", – сказала вона.

За її словами, першою причиною браку кадрів є війна та відтік людей за кордон.

"Друге - це те, що у нас мільйон плюс чоловіків і жінок знаходяться на фронті і захищають Батьківщину. Третє - велика проблема, на мій погляд, дуже важлива - наша система освіти категорично не встигає за потребами ринку праці", – зазначила Марчак.

Нардепка Галина Янченко стверджує, що в Україні зараз є більше вакансій, аніж працівників.

"У жовтні цього року на 143 тисячі безробітних припадало 240 тисяч відкритих вакансій", – сказала вона.

Водночас заступниці очільника Мінекономіки додала: нині найбільший дефіцит працівників спостерігається в енергетиці, будівництві, машинобудуванні, логістиці, агросекторі та суміжних галузях.

"Ми будемо дивитися не на те, які сьогодні є навчальні програми, а на потреби ринку праці, які будуть у нас в 2030 - 2031 роках", – запевнила Марчак і додала, що на підґрунті цьогго прогнозу буде сформований запит на систему освіти.