У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше

Про це свідчать дані Єдиного порталу вакансій.

"Внаслідок суттєвих змін в економіці країни загострюється структурне безробіття. Сьогодні за багатьма професіями спостерігається дефіцит кадрів, водночас наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками", – повідомляє Державна служба зайнятості у розділі "Основні тренди ринку праці 2025", який з’явився на сайті служби.

Впродовж років в Україні традиційно бракувало кваліфікованих робітників. Однак тепер до дефіцитних спеціальностей додались також лікарі.

"Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників, зокрема за такими професіями як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо. Також спостерігається значний дефіцит лікарів різної спеціалізації (сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр)", – повідомляють у службі.

Лікарів яких спеціальностей потребують медзаклади

За запитом "лікар" на порталі вакансій Державної служби зайнятості, який об’єднує вакансії провідних сайтів з пошуку роботи (work.ua, robota.ua та інших), станом на 13 вересня 2025 року було 4256 вакансій. При цьому у половині вакансій запропонована зарплата не перевищує 20 000 гривень на місяць. А є установи, які пропонують мінімальну зарплату – 800 грн (таких є 122 вакансії).

Найбільш дефіцитні лікарі на сьогодні – терапевти. Для них є 1025 вакансій.

За пошуком "сімейний лікар" є 337 вакансій. Максимальна зарплата, яку пропонують сімейному лікарю – 35 тисяч. грн. До слова, для ветеринарних лікарів є 157 вакансій і максимальна зарплата – 70 тис. грн. Щоправда, ветлікарів шукають в переважно приватні клініки, тоді як сімейних лікарів – здебільшого комунальні центри первинної медико-санітарної допомоги, хоча вакансій приватних медзакладів також трапляються.

За запитом невропатолог є 151 вакансія (тут максимальна зарплата 140 тис. грн) та ще 117 за запитом "невролог" (максимум 28 тис. грн).

Для хірургів (в тому числі нейрохірургів) є 272 вакансії (максимальна зарплата – 140 тис. грн)

Для педіатрів є 202 вакансії, а найвища пропонована зарплата – 29 тис. грн.

Для психіатрів є 152 вакансії (максимальна зарплата 60 тис. грн), натомість для психотерапевтів лише 20 вакансій з найвищою зарплатою у 21 тис. грн.

Де лікарям пропонують найвищу зарплату

Найвищу зарплату пропонує Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". ОШБ має три вакансії для лікарів з зарплатою 140 тисяч. гривень: для терапевта, хірурга та невропатолога. У вакансіях зазначено, що медичну допомогу вони надаватимуть на у Краматорську Донецької області.

Вакансії для лікарів різних спеціальностей з зарплатою 60 тисяч гривень на місяць та одну з зарплатою 56 тис. має Харківська філія центру зайнятості. Відомостей про роботодавця немає, але оскільки зазначено, що йдеться про службу за контрактом, можна припустити, що це також робота у військових підрозділах.

Також 60 тис. грн зарплати пропонують лікарю-рентгенологу кабінету комп'ютерної томографії ТзОВ "Українсько-польський інститут серця "Львів".

На зарплату у 40 тисяч гривень на місяць можна влаштуватись лікарем УЗД Маріупольської міської лікарні № 8 (працює в Одесі), стоматологом у приватному кабінеті у Кременчуці, лікарем з фізичної і реабілітаційної медицини у приватному закладі в Рівному, лікарем з медицини невідкладних станів (у бригаду швидкої допомоги) у Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради. На таку ж зарплату шукають начальника поліклініки у Територіальне медоб'єднання МВС по Кіровоградській області.