Міністр агрополітики попередив, що додаткові обмеження українського імпорту загрожують затягнути війну з РФ
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що додаткові обмеження на імпорт українського продовольства до ЄС можуть вдарити по доходах України та затягнути війну з РФ
Про це повідомляє Financial Times.
За словами Сольського, Київ не винен у тому, що високі врожаї в США та Латинській Америці призвели до падіння цін на зернові.
"Вісімдесят відсотків проблем, які зазвичай пов'язують з українським експортом, не існують. Вони вигадані", - наголосив він.
Він зазначив, що посилення захисту та субсидій не є рішенням для європейських фермерів, тому що для того, аби конкурувати на світових ринках, вони повинні стати більш ефективними.
"За допомогою одних лише субсидій ми не зможемо ефективно конкурувати, - підкреслив Сольський. - Конкуренція завжди важливіша для розвитку, ніж субсидії".
На його думку, Спільна аграрна політика ЄС з бюджетом у 60 млрд євро на рік має бути спрямована на інновації, а невеликі фермерські господарства повинні заохочуватися до створення кооперативів для розширення виробництва.
Рано чи пізно, додав він, ЄС доведеться вирішити, чи більше не використовувати субсидії.
Як зазначили у виданні, Сольський візьме участь у зустрічі міністрів сільського господарства ЄС, яка відбудеться у вівторок, 26 березня, де вони повинні схвалити пропозиції для суттєвого послаблення екологічних правил для фермерів країн-членів ЄС.
- 22 березня повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції в Брюсселі заявив, що буде наполягати на запровадженні лімітів на експорт м'яких сортів української пшениці.
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