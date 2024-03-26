Міністр агрополітики попередив, що додаткові обмеження українського імпорту загрожують затягнути війну з РФ

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Сольського, Київ не винен у тому, що високі врожаї в США та Латинській Америці призвели до падіння цін на зернові.

"Вісімдесят відсотків проблем, які зазвичай пов'язують з українським експортом, не існують. Вони вигадані", - наголосив він.

Він зазначив, що посилення захисту та субсидій не є рішенням для європейських фермерів, тому що для того, аби конкурувати на світових ринках, вони повинні стати більш ефективними.

"За допомогою одних лише субсидій ми не зможемо ефективно конкурувати, - підкреслив Сольський. - Конкуренція завжди важливіша для розвитку, ніж субсидії".

На його думку, Спільна аграрна політика ЄС з бюджетом у 60 млрд євро на рік має бути спрямована на інновації, а невеликі фермерські господарства повинні заохочуватися до створення кооперативів для розширення виробництва.

Рано чи пізно, додав він, ЄС доведеться вирішити, чи більше не використовувати субсидії.

Як зазначили у виданні, Сольський візьме участь у зустрічі міністрів сільського господарства ЄС, яка відбудеться у вівторок, 26 березня, де вони повинні схвалити пропозиції для суттєвого послаблення екологічних правил для фермерів країн-членів ЄС.