"Потрібно знайти баланс": Макрон заявив, що Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці

Про це повідомляє Укрінформ.

"Позиція Франції - отримати гарантії на включення до переліку товарів, щодо яких мають спрацьовувати обмеження, зернові, які включають категорії, що не були включені до цього часу, - заявив Макрон - Я думаю, що це абсолютно справедливо і пропорційно".

Макрон наголосив на важливості не допустити дестабілізації європейського ринку продовольства, закликавши сторони відшукати баланс.

"Ми хочемо, щоб Україна та її виробники могли продовжувати експортувати в цих складних умовах - це була початкова мета, і ми її дотримуємося. Але ми не хочемо, щоб за цим стояли лише кілька виробників, та хтось мав певні корисливі інтереси. Іноді саме європейські виробники або великі групи збираються скористатися цією угодою, щоб виробляти в Україні та реімпортувати за менш обтяжливими правилами", - зауважив президент Франції, додавши, що пояснив свою позицію до президента України Володимиру Зеленському.

За його словами, це є цілком виправдано, "тому що це також те, що робить європейську перспективу України та її власну кандидатуру прийнятною".