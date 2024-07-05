Міжнародні резерви України у червні скоротилися на понад $1 млрд: Нацбанк назвав причину
Упродовж червня 2024 року міжнародні резерви України впали на 2,9% - з 1,143 до 37,894 мільярда доларів
Про це інформує пресслужба Національного банку України.
Там пояснили, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.
За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 6,5% (на 2,615 млрд доларів).
Також зазначається, що за червень центробанк продав на міжбанку 2,995 млрд доларів, що на 2,7% менше, ніж у травні. У червні Україна отримала 2,02 млрд доларів від Євросоюзу в межах інструменту Ukraine Facility.
Водночас Україна виплатила :
- 73,6 млн доларів за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком
- 12,6 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
- 42,6 млн доларів - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, держава сплатила Міжнародному валютному фонду 248,6 млн доларів.
- Нещодавно повідомлялося, що з початку 2024 року чистий прибуток після утримання податків з платоспроможних українських банків склав 67,968 млрд гривень, що на 26,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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