Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
Завдяки надходженням від міжнародних партнерів і зменшенню обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку міжнародні резерви України зросли на 1,1%
Про це повідомляє НБУ.
Станом на 1 жовтня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $46,52 млрд. У вересні вони зросли на 1,1%.
"Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку", - пояснили в НБУ.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників. По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $2,9 млрд. Зокрема йдеться про:
- $1,4 млрд через рахунки Світового банку;
- $1,2 млрд – від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $3 млрд – від розміщення ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $563,6 млн. Крім того, Україна сплатила МВФ $254,4 млн.
По-друге, цьому сприяли операції НБУ на валютному ринку України. Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2,3 млрд та викупив до резервів $1,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $2,29 млрд, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.
У НБУ додали, що переоцінка фінансових інструментів через здешевлення долара принесла ще $690 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.
- Біла Церква
