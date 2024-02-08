Можуть бути залучені до виготовлення військової продукції в РФ: НАЗК внесло до списку спонсорів війни американську компанію
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія працює в РФ та утримує в країні свої виробничі потужності
Про це повідомляє НАЗК.
У Росії Allied Mineral Products, LLC представлена ТОВ "Аллайд Минерал Продактс Рус". Вона у 2022 році сплатила $772 тис. податків до бюджету країни-агресора, а з квітня того ж року імпортувала до РФ продукцію на $3,5 млн.
ТОВ "Аллайд Минерал Продактс Рус" знаходиться у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Татарстан, РФ) - кластері для виробництва БПЛА "Shahed-136".
"Алабуга" була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. "Алабуга" стала доволі зручним майданчиком і базою РФ для цілого ряду іноземних компаній", - пояснили в НАЗК.
Таким чином, будь-яке підприємство в межах економічної зони може бути залучене до виготовлення військової продукції чи матеріалів до неї.
"За даними розслідування, проведеного Molfar, наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ "Алабуга", - додає НАЗК.
З початку повномасштабної російської агресії Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції. Її частина може використовуватися для виробництва БПЛА. Зазначено, що серед товарів поширений "мулліт" - його використовують для виробництва вогнетривких матеріалів і для мулітової кераміки, яка має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність.
- 10 січня НАЗК внесло мережу ресторанів Subway до переліку спонсорів війни.
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