Можуть бути залучені до виготовлення військової продукції в РФ: НАЗК внесло до списку спонсорів війни американську компанію

Про це повідомляє НАЗК.

У Росії Allied Mineral Products, LLC представлена ТОВ "Аллайд Минерал Продактс Рус". Вона у 2022 році сплатила $772 тис. податків до бюджету країни-агресора, а з квітня того ж року імпортувала до РФ продукцію на $3,5 млн.

ТОВ "Аллайд Минерал Продактс Рус" знаходиться у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Татарстан, РФ) - кластері для виробництва БПЛА "Shahed-136".

"Алабуга" була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки. "Алабуга" стала доволі зручним майданчиком і базою РФ для цілого ряду іноземних компаній", - пояснили в НАЗК.

Таким чином, будь-яке підприємство в межах економічної зони може бути залучене до виготовлення військової продукції чи матеріалів до неї.

"За даними розслідування, проведеного Molfar, наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ "Алабуга", - додає НАЗК.

З початку повномасштабної російської агресії Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції. Її частина може використовуватися для виробництва БПЛА. Зазначено, що серед товарів поширений "мулліт" - його використовують для виробництва вогнетривких матеріалів і для мулітової кераміки, яка має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність.