На кордоні з ЄС знищили кілька партій українських яєць, у яких були антибіотики. Експорт з цієї птахофабрики призупинений

Про це повідомляє видання Latifunfist з посиланням на асоціацію "Союз птахівників України".

За інформацією "Союзу птахівників України", вантажі були зупинені та перевірені на кордонах Польщі та Словаччини, після чого продукцію утилізували, тож до кінцевого споживача вона не потрапила.

Крім того, за даними видання, у системі RASFF Window зафіксовано також порушення при експорті через Нідерланди.

Як пояснили в асоціації, використання антимікробних засобів у період яйценосності заборонено, а вся продукція, отримана під час лікування поголів’я, підлягає утилізації. Наразі триває офіційне розслідування інциденту, на час якого експорт з підприємства, у чиїх яйцях були виявлені антибіотики, призупинений.

Попри те, що у Союзі птахівників відмовились називати підприємство-виробника, у Latifunfist з посиланням на власні джерела повідомляють, що йдеться про Ovostar (ТМ "Ясенсвіт").

Про антибіотики в українських яйцях повідомляли Польща, Нідерланди і Латвія

У Держпродспоживслужбі України підтвердили інформацію про виявлення антибіотиків в яйцях українського виробництва.

"За період з 01.01.2025 по 29.09.2025 Держпродспоживслужбою через

систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF (далі –

RASFF) повідомлень про виявлення антибіотиків в яйцях, які експортувались до

Французької Республіки, не надходило. Водночас інформуємо, що за цей період повідомлення про виявлення антибіотиків при експортуванні курячих яєць українського виробника надходили

по системі RASFF від Республіки Польща, Королівства Нідерланди, Латвійської

Республіки. Наразі розслідування цих випадків триває", – повідомляє Держпродспоживслужба.



Як пояснюють у Держпродспоживслужбі, в Україні перевірка наявності антибіотиків в курячих яйцях здійснюється відповідно до Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та

забруднюючих речовин у живих тваринах і неперероблених харчових продуктах

тваринного походження на 2025 рік. Цей план створено з метою сприяння експорту харчових продуктів тваринного походження, зокрема до країн-членів Європейського Союзу.

Найактивніше проти яєць з України виступають у Франції

Французька асоціація представників яєчної промисловості CNPO розгорнула цілу кампанію проти українських яєць. Зокрема, вони акцентують на тому, що в Україні яйця отримують від курей, що живуть у клітках, а тому не відповідають європейським стандартам якості та можуть містити заборонені речовини.

"У серпні 2025 року на європейському та французькому рівнях було повідомлено про кілька попереджень щодо здоров'я яєць, імпортованих з України, які містять залишки антибіотиків, суворо заборонених у Європейському Союзі понад 15 років! Таким чином, цей імпорт яєць становить значний ризик для здоров'я споживача", – заявляють в CNPO та закликають державні органи негайно посилити контроль за дотриманням санітарних норм щодо українських яєць на полицях магазинів, "щоб захистити здоров'я французів".

Українські виробники за вісім місяців на експорті яєць заробили $119,5 млн грн

За даними Союзу птахівників України, у серпні цього року українські виробники яєць експортували 168,2 млн штук на суму $16,4 млн. $. Це на 81,9% більше, ніж торік.

У грошовому еквіваленті виручка за 8 місяців поточного року становила $119,5 млн, що у 2,6 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом 8 місяців 2025 року були Хорватія (10,9%), Великобританія (10,6%) та Іспанія (11%).

В серпні найбільші обсяги експорту були до Іспанії – 37,1 млн штук, Чехії – 28,9 млн штук та Польщі – 21,7 млн штук.