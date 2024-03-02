На складах українських теплових станцій на 236 тис. тонн більше вугілля, ніж передбачалося

Про це пише Міненерго.

Зазначається, що українські ТЕС та ТЕЦ мають достатньо залишків вугілля на складах для успішного завершення опалювального сезону.

Станом на кінець лютого 2024 року на складах об’єктів теплової генерації накопичено понад 1 мільйон тонн вугілля. Це на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачалося графіком, затвердженим Міністерством енергетики України перед опалювальним сезоном 2023-2024 років.

"Такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі вугледобувних та енергетичних компаній, координованій Міненерго. Накопичення достатньої кількості вугілля дозволить енергетикам впевнено завершити опалювальний сезон", - зазначив заступник міністра енергетики Олександр Хейло.