На сьогодні Україна не має доступу до родовищ антрациту, який потрібен для Молдовської ДРЕС, – експертка Олена Лапенко

Про це у коментарі Еспресо заявила генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

"Пиловугільні енергоблоки Молдовської ДРЕС спроєктовані для спалювання кам’яного вугілля антрацитової групи та природного газу, як резервне паливо може використовуватися мазут. На поточний час Україна не має доступу до родовищ антрацитового вугілля через окупацію частини територій (це Луганська область та східна частина Донецької області)", -- каже експертка.

На думку Олени Лапенко, постачати вугілля на Молдовську ДРЕС Україна може, придбавши його на світових ринках. Далі необхідно перевалити його в українських або інших портах і залізничним транспортом доставити на станцію.

Щодо можливості поставок у Молдову вугілля, яке видобувають у Львівсько-Волинському басейні, яке належить до газової групи кам’яного вугілля, то для цього потрібне переобладнання електростанції.

"В Україні низка станцій і енергоблоків пройшли такий процес у 2016-2019 роках, де тип проєктного палива змінювався з антрацитової групи на газову. Зокрема, проводились роботи з модифікації пальників та системи подачі палива, зміни режимів роботи котла, налаштування систем очищення димових газів, оптимізації температурних режимів горіння, - каже Олена Лапенко. - Таким чином, Україна має фахівців і досвід, яким може поділитися у разі запиту офіційного Кишинева та можливості доступу до обладнання. Проте, ще залишатиметься розв'язати питання коштів. Зокрема, яка сторона забезпечить фінансування такого проєкту".

Що відомо про ймовірне постачання українського вугілля у Молдову

З 1 січня 2025 Придністров'я зіткнулося з серйозною енергетичною кризою, оскільки зупинились поставки російського газу. Саме на цьому паливі працювала єдина у регіоні Молдовська ДРЕС. Тому у Придністров'ї почались віялові відключення електрики, а станція перейшла на спалювання вугілля, зокрема антрациту з Донбасу, що був завезений ще у 2013 році як резервне паливо. В уряді Молдови заявили, що цих запасів вистачить лише до кінця січня.

25 січня під час зустрічі президентки Молдови Маї Санду з президентом України Володимиром Зеленським обговорювали можливості поставки українського вугілля до Молдови в обмін на електроенергію.

Голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар заявив, що поставки вугілля у Молдову могли б поліпшити становище шахт Львівсько-Волинського басейну, які мають проблеми зі збутом через руйнування українських теплових електростанцій через ворожі обстріли. Водночас зауважив, що це вугілля за своїми характеристиками може не підійти для енергоблоків Молдовської ДРЕС.