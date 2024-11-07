На Житомирщині запровадили аварійні вимкнення світла після атаки дронів
У четвер, 7 листопада, у Житомирській області запровадили аварійні відключення електроенергії через нічну атаку РФ
Про це повідомляє Житомиробленерго.
У зв'язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру Житомирської області запроваджені аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.
"Всі служби зайняті усуненням пошкоджень. Додаткова інформація буде повідомлена згодом", - йдеться в повідомленні.
- Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА. Вночі 7 листопада в Києві працювала ППО, внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.
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