Найбільше металургійне підприємство України збільшує виробництво: вийде на 50% довоєнної потужності

Про це поінформувала пресслужба підприємства.

"Якщо раніше ми працювали лише на 25% потужності, то тепер з кожним днем підприємство поступово збільшує рівень виробництва. Це своєю чергою приведе до зростання кількості робочих місць та збільшення обсягу податків для нашого рідного міста та економіки України", - йдеться у повідомленні.

Запуск третьої та четвертої коксових батарей заплановано на 21–24 квітня.

"Вони забезпечать сировиною збільшення обсягів доменного виробництва", - пояснили на підприємстві.

У березні в інтерв'ю Delo.ua гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо розповідав, що меткомбінат планує наростити виробництво до 50% довоєнних потужностей, запустивши другу доменну піч. Цьому сприяє відкриття морської логістики.

"Чорноморські порти доступні для нашого типу продукції залізорудного концентрату, чушкового чавуну та готової продукції. Наразі ми плануємо по максимуму завантажити наше гірниче виробництво, а з другого кварталу, у квітні, ми хочемо запустити роботу металургійного виробництва двома доменними печами. Це десь 50% наших довоєнних потужностей", - сказав він.