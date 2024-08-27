НБУ на пів року встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів "з карти на карту"

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб", – йдеться в повідомленні.

Також не буде обмежень на операції за реквізитами IBAN.

У НБУ додали, що, 98% банківських клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують вказану суму, тому переконані, що встановлені обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність.

У Нацбанку пояснили, якою є головна мета нововведення

Як зазначили в НБУ, запроваджений ліміт має на меті допомогти мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

У Нацбанку наголосили, що проблема "дропів"потребує швидкого реагування. Адже "дропи" – це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як "транзитні" для переказу й відмивання незаконних коштів.

"Масштаби проблеми використання "дропів" оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" і вже активних рахунків. Аналіз НБУ свідчить, що через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд грн на рік. Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення", – додали в Нацбанку.

НБУ: ліміти не вплинуть на збори, які проводять волонтери

Нацбанк запевнив, що встановлені ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів. Щоб пересвідчитися в цьому, НБУ провів кілька обговорень із волонтерською спільнотою. У підсумку, як зазначили в Нацбанку, "рішення було відкалібровано і містить застереження, що ліміти не діятимуть":

під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери;

під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери.

П’ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності визначає відповідна постанова. Щоб надавачі платіжних послуг ідентифікували фізичну особу, яка планує займатися волонтерською діяльністю, як волонтера, вона має відповідати щонайменше двом критеріям з п’яти. Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 27 серпня 2024 року № 102 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". Вони набувають чинності з 28 серпня 2024 року та стосуються всіх надавачів платіжних послуг.