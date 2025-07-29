НБУ планує вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Наразі НБУ розпочав громадське обговорення цієї ініціативи, яка пов’язана з тим, що ці монети більше не мають істотного значення в готівкових розрахунках, на відміну від 50 копійок, на які попит зберігається.

Таким чином регулятор планує зменшити витрати на виготовлення, транспортування та обіг монет.

Монети по 10 копійок залишатимуться законним платіжним засобом, але більше не повертатимуться в обіг після потрапляння в банки — їх вилучатимуть та утилізуватимуть.

"Банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації", - пояснили в НБУ.

За відсутності 10-копійчаних монет під час готівкових розрахунків діятиме система заокруглення, як і у випадку з монетами 1, 2, 5 і 25 копійок. Безготівкові платежі заокруглюватися не будуть.