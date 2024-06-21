НБУ впроваджує заборону використання кредитних коштів для участі в азартних іграх
З 22 червня Національний банк України запроваджує заборону на переведення кредитних коштів клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку вважають, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в інтернеті, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.
- Кіберфахівці за рекомендацією правоохоронців заблокували вже понад 2500 вебсайтів, на яких проводили азартні ігри або розміщувались ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.
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