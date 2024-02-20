"Не має виправдання": МЗС України закликало владу Польщі вжити заходів для розблокування кордону

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що кордон Польщі та України — це і кордон ЄС, він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів.

"Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення з боку протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", - написав Ніколенко.

Він закликав владу Польщі надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики.

За словами дипломата, важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки.