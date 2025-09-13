Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю

Таку думку в етері Еспресо висловив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

"Я не вірю, що країнами ЄС та США буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю. Будемо реалістами. З економічної точки зору для європейців це не є вигідним. Не будемо тішити себе ілюзіями, що завтра прилетить "чорний лебідь". Я б навіть сказав, що не "лебідь" прилетить, а удавочка, яка потрошку працює, не зовсім помітно, але вже бачимо, що купівельна спроможність населення РФ впала, галузь будівництва зупинилася, є інфляція. А ВВП, яке показують росіяни, - що вони такі класні, але це за рахунок військового виробництва", - зауважив Непран.

За його словами, виробити один танк, який коштує $1 млн, - це одна справа, а пошити одягу чи взуття, чи виготовити хліба на $1 млн – зовсім інша.

"Історія йде своїм кроком, і Російська імперія, як і будь-яка інша, рано чи пізно розвалиться", - резюмував перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України.