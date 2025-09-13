Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
В економіці РФ раптових змін не станеться, але поступово, не зовсім помітно, але купівельна спроможність населення впала, галузь будівництва зупинилася, є інфляція
Таку думку в етері Еспресо висловив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.
"Я не вірю, що країнами ЄС та США буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю. Будемо реалістами. З економічної точки зору для європейців це не є вигідним. Не будемо тішити себе ілюзіями, що завтра прилетить "чорний лебідь". Я б навіть сказав, що не "лебідь" прилетить, а удавочка, яка потрошку працює, не зовсім помітно, але вже бачимо, що купівельна спроможність населення РФ впала, галузь будівництва зупинилася, є інфляція. А ВВП, яке показують росіяни, - що вони такі класні, але це за рахунок військового виробництва", - зауважив Непран.
За його словами, виробити один танк, який коштує $1 млн, - це одна справа, а пошити одягу чи взуття, чи виготовити хліба на $1 млн – зовсім інша.
"Історія йде своїм кроком, і Російська імперія, як і будь-яка інша, рано чи пізно розвалиться", - резюмував перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України.
- Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе