Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
Ексклюзив

Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю

Ірена Моляр
13 вересня, 2025 субота
15:28
Економіка Сі, Моді та Путін на саміті ШОС

В економіці РФ раптових змін не станеться, але поступово, не зовсім помітно, але купівельна спроможність населення впала, галузь будівництва зупинилася, є інфляція

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

"Я не вірю, що країнами ЄС та США буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю. Будемо реалістами. З економічної точки зору для європейців це не є вигідним. Не будемо тішити себе ілюзіями, що завтра прилетить "чорний лебідь". Я б навіть сказав, що не "лебідь" прилетить, а удавочка, яка потрошку працює, не зовсім помітно, але вже бачимо, що купівельна спроможність населення РФ впала, галузь будівництва зупинилася, є інфляція. А ВВП, яке показують росіяни, - що вони такі класні, але це за рахунок військового виробництва", - зауважив Непран.

За його словами, виробити один танк, який коштує $1 млн, - це одна справа, а пошити одягу чи взуття, чи виготовити хліба на $1 млн – зовсім інша.

"Історія йде своїм кроком, і Російська імперія, як і будь-яка інша, рано чи пізно розвалиться", - резюмував перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України.

 

  • Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв, що економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів.
     
Теги:
Новини
Росія
Китай
ЄС
Індія
Війна з Росією
США
Марафон Київ
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
Автор Віталій Портников
12 вересня, 2025 п'ятниця
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:31
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
15:25
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
14:57
Куп'янськ
"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу
14:55
Дональд Трамп
Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
14:20
Огляд
кіно про лікарів
У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить психіатричне лікування: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
10:05
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький
09:39
ППО, ЗСУ
Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:29
Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
09:10
Анонс
BookForum-2025
Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
08:53
Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
08:30
Огляд
Оверсинкінг, хлопець на ім’я Календар і коротка історія музики – 5 книг, де вчать жити тут і зараз
08:14
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:00
Огляд
"Побачити" сцену на дотик: як театр стає доступним для незрячих глядачів
07:57
OPINION
Страх перед Росією у НАТО - набагато серйозніший, ніж здоровий глузд
07:51
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки
07:35
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
07:29
Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
07:15
Огляд
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
07:08
землетрус
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки
06:43
Україна Польща
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: деталі
06:41
OPINION
Донецька область - пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
06:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: куди рухаються дрони
00:43
Прапор США
США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg
2025, п'ятниця
12 вересня
23:47
Рубіжне
Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV