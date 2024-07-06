"Ніякої трагедії немає": економіст Фурман про обмеження переказу коштів з картки на картку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я не вважаю, що в питанні обмеження переказів із картки на картку може бути якась паніка. Причини такого рішення різні. Зокрема, часто картки банків використовуються в різних тіньових схемах, ігровому бізнесі, оптимізації оподаткування тощо.Такого не має бути. В цілому, коли ще в травні Національний банк України ініціював обговорення цього питання, то було наголошено на тому, що цю пропозицію будуть обговорювати з волонтерами. Це зараз і відбувається. Також було зазначено, що ті обмеження, які будуть вводитись, не будуть стосуватися 95% населення України. До того ж, якщо особа отримує білу заробітну плату або ж працює як ФОП, то можна буде звернутися до банку для збільшення лімітів переказу з картки на картку. Тобто, головне працювати чисто й сплачувати податки", - додав він.

Економіст наголосив, що рівень тіньової економіки має зменшуватися в нашій державі.

"В ініціативах Національного банку України нічого надзвичайного немає. Сьогодні ми спільними зусиллями повинні дбати про те, щоб було менше протизаконних операцій. Рівень тіньової економіки має зменшуватися в нашій державі. Такі ініціативи від Нацбанку не розв'яжуть проблему з тіньовою економікою, але точно будуть цьому сприяти", - додав він.