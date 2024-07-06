"Ніякої трагедії немає": економіст Фурман про обмеження переказу коштів з картки на картку
Член Ради Національного банку України доктор економічних наук Василь Фурман повідомив, що обмеження переказу коштів із картки на картку суттєво не позначаться на 95% населення України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я не вважаю, що в питанні обмеження переказів із картки на картку може бути якась паніка. Причини такого рішення різні. Зокрема, часто картки банків використовуються в різних тіньових схемах, ігровому бізнесі, оптимізації оподаткування тощо.Такого не має бути. В цілому, коли ще в травні Національний банк України ініціював обговорення цього питання, то було наголошено на тому, що цю пропозицію будуть обговорювати з волонтерами. Це зараз і відбувається. Також було зазначено, що ті обмеження, які будуть вводитись, не будуть стосуватися 95% населення України. До того ж, якщо особа отримує білу заробітну плату або ж працює як ФОП, то можна буде звернутися до банку для збільшення лімітів переказу з картки на картку. Тобто, головне працювати чисто й сплачувати податки", - додав він.
Економіст наголосив, що рівень тіньової економіки має зменшуватися в нашій державі.
"В ініціативах Національного банку України нічого надзвичайного немає. Сьогодні ми спільними зусиллями повинні дбати про те, щоб було менше протизаконних операцій. Рівень тіньової економіки має зменшуватися в нашій державі. Такі ініціативи від Нацбанку не розв'яжуть проблему з тіньовою економікою, але точно будуть цьому сприяти", - додав він.
- 23 травня стало відомо, що Національний банк України хоче запровадити граничні ліміти й обмеження карткових переказів між фізичними особами: готується проєкт рішення
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