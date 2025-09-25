Низька мінімальна заробітна плата свідчить про тіньові схеми на ринку, - ексміністерка соціальної політики України Жолнович
Незважаючи на передбачене в бюджеті підвищення мінімальної заробітної плати, її рівень залишається недостатнім для покриття базових потреб родин та підтримки народжуваності й виховання дітей
Про це в ефірі Еспресо сказала міністерка соціальної політики України (2022-2025) Оксана Жолнович.
"Підвищення мінімальної заробітної плати закладено в бюджеті, воно точно буде, під нього є ресурс, але є питання: чи цього достатньо і чи справді така мінімальна заробітна плата, як декларується, дозволить родині закрити всі свої базові потреби, народжувати й виховувати дітей. Я думаю, що не дуже, оскільки у нас збільшується розрив між середньою заробітною платою по економіці, адже Міністерство економіки на наступний рік прогнозує, що середня заробітна плата по Україні становитиме 30 тисяч гривень", - зазначила Жолнович.
За словами ексміністерки соціальної політики України, у всіх європейських країнах мінімальна заробітна плата становить не менше ніж 60 % від середньої. Тому в Україні треба суттєво піднімати мінімальну заробітну плату.
"І очевидно, така низька мінімальна заробітна плата скоріше свідчить про певні тіньові схеми на ринку, адже не може бути такого великого розриву між тим, що в середньому бізнес платить, і тим, що виставлено як мінімум. Тому я думаю, що ресурс на те, щоб підняти мінімалку в економіці є, він просто прихований, і треба відповідально до цього ставитися і дати можливість людям заробляти такі кошти, які дозволять їм реально вижити", - наголосила Жолнович.
Читайте також: Які зміни в розмірі пенсійних виплат та мінімальної заробітної плати варто очікувати у 2025 році. А також, про які нововведення щодо податків варто пам'ятати.
