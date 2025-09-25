Низька мінімальна заробітна плата свідчить про тіньові схеми на ринку, - ексміністерка соціальної політики України Жолнович

Про це в ефірі Еспресо сказала міністерка соціальної політики України (2022-2025) Оксана Жолнович.

"Підвищення мінімальної заробітної плати закладено в бюджеті, воно точно буде, під нього є ресурс, але є питання: чи цього достатньо і чи справді така мінімальна заробітна плата, як декларується, дозволить родині закрити всі свої базові потреби, народжувати й виховувати дітей. Я думаю, що не дуже, оскільки у нас збільшується розрив між середньою заробітною платою по економіці, адже Міністерство економіки на наступний рік прогнозує, що середня заробітна плата по Україні становитиме 30 тисяч гривень", - зазначила Жолнович.

За словами ексміністерки соціальної політики України, у всіх європейських країнах мінімальна заробітна плата становить не менше ніж 60 % від середньої. Тому в Україні треба суттєво піднімати мінімальну заробітну плату.

"І очевидно, така низька мінімальна заробітна плата скоріше свідчить про певні тіньові схеми на ринку, адже не може бути такого великого розриву між тим, що в середньому бізнес платить, і тим, що виставлено як мінімум. Тому я думаю, що ресурс на те, щоб підняти мінімалку в економіці є, він просто прихований, і треба відповідально до цього ставитися і дати можливість людям заробляти такі кошти, які дозволять їм реально вижити", - наголосила Жолнович.

