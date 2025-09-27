Окупаційна влада Севастополя заборонила заправкам відпускати бензин у каністри: причина

Про це пише "Крим. Реалії".

"Ще раз переговорив із заправниками: бензин у каністри "про запас" не буде відпускатися, щоб знизити штучний ажіотаж. Зараз у каністри бензин відпускається тільки за талонами: для спецтехніки, організацій", – заявив Развожаєв.

За його словами, надмірне бажання мешканців Севастополя зробити запаси пального призводить до того, що на заправках міста "за кілька годин зникає мало не тижневий запас".

Він також звернувся до жителів міста із закликом не піддаватися паніці та не стояти в чергах тих, у кого "заповнена половина бака".

Развожаєв запевнив, що постачання бензину до міста відбувається в регулярному режимі, і немає потреби заздалегідь запасатися пальним.

"Перше і найголовніше: прошу не запасатися бензином "на майбутнє"! Якщо у вас половина бака, і ви розумієте, що вам цієї кількості вистачить на 2-3 дні, то не треба сьогодні стояти в чергах, намагаючись долити бензин до повного бака. Бензин в місто надходить в регулярному режимі", – наголосив він.

Напередодні Развожаєв повідомив, що паливо марки А-95, А-95 power, а також дизель розвезуть по АЗС до 16:00 і закликав жителів міста "не створювати ажіотаж". Попри це у місцевих Telegram-каналах почали з'являтися відео, на яких можна помітити довгі черги до заправок ввечері 26 вересня і вранці 27 вересня.