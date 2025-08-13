Перевищують торішні показники в півтора раза: Міненерго заявило про нарощування імпорту газу

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За його словами, Росія здійснила цілеспрямовану атаку на газотранспортну та газорозподільну інфраструктуру України, щоб завадити диверсифікації маршрутів постачання, перекрити можливість отримання газу з альтернативних джерел і зірвати плани ЄС із заміщення російського газу.

Водночас Україна нарощує імпорт, зокрема LNG із Середземного та Балтійського морів, газ із Каспійського регіону, а також використовує гарантовані потужності з Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною, залучаючи фінансування від міжнародних партнерів.

"Окрім LNG з Балтійського моря, ми вже тестуємо постачання газу з Каспійського регіону, зокрема азербайджанського походження. Ми не залежимо від жодного маршруту чи постачальника - це принципова позиція для забезпечення енергетичної безпеки", - підкреслив заступник міністра.

За його словами, щомісячні обсяги імпорту перевищують аналогічний період минулого року більш ніж у півтора раза.

Чиновник наголосив, що попри обстріли енергетичні компанії швидко відновлюють роботу об’єктів і дотримуються планів підготовки до зими, використовуючи підтримку Фонду енергетики України та допомогу партнерів для забезпечення стабільного постачання й енергетичної безпеки навіть в умовах війни.

"Ми працюємо за затвердженими графіками підготовки до зими. Навіть після атак буквально за лічені дні відновлюємо виробництво і транспортування газу. Це результат злагодженої роботи енергетиків, ремонтників та міжнародних партнерів", - додав Колісник.