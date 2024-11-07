Перша українська компанія-єдиноріг Grammarly стала резидентом Дія.City

Про це інформує Мінцифри.

У Міністерстві нагадали, що компанія Grammarly — це ШІ-асистент для створення та вдосконалення комунікації англійською мовою. Сервісом щодня користуються понад 30 мільйонів людей, 70 тисяч бізнес-команд та 3 тисячі освітніх закладів по всьому світу. У 2019 році компанія стала економічним єдинорогом, оскільки оцінка її вартості перевищила $1 млрд.

"У Дія.Сity Grammarly користуватиметься найвигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку й стабільної роботи в Україні. А також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри також наголосили, що Grammarly входить до списку найвпливовіших компаній за версією TIME та рейтингу Cloud 100 від Forbes, який відзначає провідні компанії світу у сфері хмарних технологій.

Загалом резидентами Дія.City є вже понад 1 400 компаній