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Перша українська компанія-єдиноріг Grammarly стала резидентом Дія.City

Ольга Бабишена
7 листопада, 2024 четвер
01:29
Економіка Дія City

Заснована українцями IT-компанія-єдиноріг Grammarly стала резидентом спеціального податкового простору Дія.City

Зміст

Про це інформує Мінцифри. 

У Міністерстві нагадали, що компанія Grammarly — це ШІ-асистент для створення та вдосконалення комунікації англійською мовою. Сервісом щодня користуються понад 30 мільйонів людей, 70 тисяч бізнес-команд та 3 тисячі освітніх закладів по всьому світу. У 2019 році компанія стала економічним єдинорогом, оскільки оцінка її вартості перевищила $1 млрд. 

"У Дія.Сity Grammarly користуватиметься найвигіднішими податковими умовами та прозорою правовою системою для розвитку й стабільної роботи в Україні. А також резидентство в просторі додасть гнучкості в працевлаштуванні людей завдяки GIG-контрактам чи на умовах трудового договору", - йдеться у повідомленні. 

У Мінцифри також наголосили, що Grammarly входить до списку найвпливовіших компаній за версією TIME та рейтингу Cloud 100 від Forbes, який відзначає провідні компанії світу у сфері хмарних технологій.

Загалом резидентами Дія.City є вже понад  1 400 компаній

  • Раніше Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з керівництвом компанії Grammarly. Компанія допомагатиме розвивати штучний інтелект в Україні. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Технології
штучний інтелект
Дія
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