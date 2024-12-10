Підприємства у зоні активних бойових дій отримали право на реструктуризацію боргів

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд на засіданні 10 грудня затвердив відповідні критерії для теплопостачальників і водоканалів.

"Прописуємо алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином зменшимо борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону", - сказав він.

Станом на зараз майже 100% усіх об'єктів в Україні підключені до тепла. Проблемними залишаються Херсон і Кривий Ріг, зауважив Шмигаль. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи.