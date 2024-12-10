Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Підприємства у зоні активних бойових дій отримали право на реструктуризацію боргів

Підприємства у зоні активних бойових дій отримали право на реструктуризацію боргів

Юлія Юліна
10 грудня, 2024 вiвторок
15:51
Економіка на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Підприємства, чию інфраструктуру було знищено або пошкоджено ворогом та які розташовані в зоні активних бойових дій, отримали право на реструктуризацію боргів

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд на засіданні 10 грудня затвердив відповідні критерії для теплопостачальників і водоканалів.

"Прописуємо алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином зменшимо борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону", - сказав він.

Станом на зараз майже 100% усіх об'єктів в Україні підключені до тепла. Проблемними залишаються Херсон і Кривий Ріг, зауважив Шмигаль. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи.

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Читайте також:
РФ Сирія
Автор Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
Для виведення контингенту з сирійського Тартуса РФ залучила 2 великі десантні кораблі, - ЗМІ
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Ексрадник Трампа Стоун розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі. Раніше його визнали винним у лжесвідченні у справі про втручання РФ у вибори в США
  • USD 41.39
    Купівля 41.39
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 грудня
16:34
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Окупанти атакували Запоріжжя: 3 людини загинули, 11 поранені
16:31
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
СБУ оголосила підозру кадирівцю, який катував електрострумом жінку на Луганщині
16:20
Олександр Лукашенко
"До об'єктів ураження має бути мінімальна відстань", – Лукашенко про розміщення "Орешника" в Білорусі
16:05
мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв
Тіло мера Дніпрорудного, який загинув у полоні РФ, повернули в Україну з ознаками насильницької смерті, – прокуратура
16:00
OPINION
Чому відмова від альтернативних НАТО гарантій – сильний хід
15:59
Оновлено
Мохаммед аль-Башир
Перехідний уряд Сирії очолив експрем'єр Мохаммед аль-Башир
15:51
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ кинула в наступ на трьох східних напрямках близько 150 тис. військових, - ОСУВ "Хортиця"
15:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:26
G7
Країни G7 готові підтримати новий уряд у Сирії після падіння режиму Асада, - Bloomberg
15:24
Програма "Зимова єПідтримка": Мінекономіки пояснило, які дозволи від користувачів можуть вимагати банки
15:19
Telegram
The New York Times: Україна цікавиться, чи є її улюблений додаток Telegram агентом-шпигуном
15:07
Дональд Туск
Мирні переговори між Росією та Україною можуть початися цієї зими, - Туск
15:07
Додаток "Дія"
Уряд запустив експериментальний проєкт з оформлення через Дію низки послуг для військових та їхніх рідних
15:05
без газу
У Покровську через російські атаки припиняють газопостачання
15:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Окупанти намагаються заблокувати підрозділи ЗСУ на Курахівській ТЕС, - військовий експерт Снєгирьов
14:55
Оновлено
Росіяни вдарили "Іскандерами" по Лозівському району Харківщини: поранено 11 людей
14:42
Оновлено
Вибух
Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, семеро поранених
14:38
На війні загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" Олег Сарело
14:28
Доступні ліки
Уряд розширив програму "Доступні ліки" в межах "Зимової єПідтримки"
14:24
ГУР виявило західні та китайські компоненти у російських ударних БПЛА "Молния" і "Фенікс"
14:05
міст через Тису
Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису
14:04
OPINION
блог Сергій Гузь
Асада "злили" за згодою зацікавлених сторін?
13:42
ймовірний ракетний комплекс РС-26 "Рубеж"
ЦПД назвав брехнею інформацію про здатність РФ виробляти 25 ракет "Орєшник" на місяць
13:26
польща кордон
Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів
13:22
Погрожували вбивством родини: на Житомирщині затримали банду, що вимагала у важкопораненого воїна ЗСУ "данину"
13:18
Грузія, біля будівлі парламенту
ЄС розгляне нові заходи проти "Грузинської мрії"
12:58
руйнування науково-дослідного центру Барза на північ від Дамаска 10 грудня 2024 року
Ізраїль завдав чисельних ударів по Сирії, знищивши дослідницький центр у Дамаску та військово-морський флот Асада, - ЗМІ
12:49
У Києві тимчасово зняли головний прапор країни, пошкоджений через погодні умови
12:43
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що у Білорусі є ядерна зброя
12:40
1000 гривень
Українці подали понад 6 млн заяв на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"
12:28
Ексклюзив
окупанти
У росіян майже скінчилися люди, готові воювати за гроші, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
12:26
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї партія влади розглядає можливу відставку президента Юн Сок Йоля та дострокові вибори
12:00
OPINION
Навіщо Зеленський ображає Трампа?
11:54
Австралія вперше запустила Tomahawk і стала третьою країною, що озброїлася цими ракетами
11:50
Нова фішка Willow
За 5 хвилин обчислює те, на що суперкомп'ютерам потрібні септильйони років: Google представила квантовий чип Willow
11:47
Сумщина
У DeepState показали захід росіян на Сумщину, ОВА заперечила прорив кордону ворогом
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи відправить Європа свої війська в Україну та чому Зеленський не має Telegram у телефоні. Акценти світових ЗМІ 10 грудня
11:14
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президенту Бразилії да Сілві провели операцію на черепі після травмування вдома
11:12
У Сирії військова база з росіянами перебуває в облозі, - ГУР
11:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Намагаються штурмувати у два способи, - 63 ОМБр про тактику росіян біля Серебрянського лісу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV