Підприємства у зоні активних бойових дій отримали право на реструктуризацію боргів
Підприємства, чию інфраструктуру було знищено або пошкоджено ворогом та які розташовані в зоні активних бойових дій, отримали право на реструктуризацію боргів
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, уряд на засіданні 10 грудня затвердив відповідні критерії для теплопостачальників і водоканалів.
"Прописуємо алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином зменшимо борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону", - сказав він.
Станом на зараз майже 100% усіх об'єктів в Україні підключені до тепла. Проблемними залишаються Херсон і Кривий Ріг, зауважив Шмигаль. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи.
- Раніше стало відомо, що до Кривого Рогу прибули ремонтні бригади з 11 областей, аби допомогти з відновленням теплопостачання у місті.
- Актуальне
- Важливе