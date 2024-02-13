Після введення нових санкцій США близько половини танкерів відмовились возити нафту з РФ
Близько половини танкерів, що співпрацювали з РФ і потрапили під санкції США, перестали возити нафту з Росії
Про це пише The Moscow Times.
Посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту. З 50 танкерів, які потрапили до списку санкцій за період з 10 жовтня 2023 р., близько половини перестали перевозити нафту. Одночасно збільшився дисконт, з яким купується російська нафта, внаслідок чого її ціна цієї зими тримається близько стелі $60 за барель.
Усі вісім танкерів з першої хвилі санкцій перестали займатися перевезеннями, свідчать дані Bloomberg щодо відстеження суден. Загалом 21 танкер не завантажував нафту після потрапляння під санкції. Ще сім не доставляли вантажі і до оголошення (вони, як і раніше, стоять порожні), а три, мабуть, скоро приймуть нафту на борт. NS Leader під час оголошення здійснював рейс із вантажем на борту. З 18 дев'ять — це працюючі танкери-човники (зазвичай здійснюють регулярні рейси між терміналом і більшим танкером); ще дев'ять продовжують возити нафту на далекі відстані.
Не вся нафта при цьому доходить до покупців, і тут відіграють роль як санкції, так і проблеми взаєморозрахунків з Індією. Постачання далекосхідного сорту нафти Sokol до Індії практично зупинилися, пише Bloomberg: як повідомляється, сторони намагаються домовитися про способи оплати. Через валютні обмеження в Індії російські продавці не можуть отримати сплачені за нафту рупії. За останні два місяці 14 танкерів, які перевозили нафту Sokol до Індії, дрейфують неподалік Сінгапуру. Майже половина з них розвернулася, не дійшовши місця призначення. Три танкери з сортом Sokol входять до числа тих, хто потрапив під санкції.
- Нагадаємо, США запровадили додаткові санкції щодо 19 танкерів за транспортування нафти з РФ 18 січня.
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