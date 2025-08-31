Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Пляжі, федеральні проєкти, цілющі грязі: на чому заробляє в Криму родина Аксьонова

Пляжі, федеральні проєкти, цілющі грязі: на чому заробляє в Криму родина Аксьонова

Анатолій Буряк
31 серпня, 2025 неділя
17:49
Сергій та Олена Аксьонови

Члени сім'ї керівника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова (раніше більш відомого як кримінальний авторитет "Гоблін" з банди "Сейлем") мають кілька основних напрямків бізнесової діяльності

Зміст

Про це розповідає український проєкт "Кримський розслідувач".

Основним видом комерційної діяльності інженера-будівельника за фахом Аксьонова ще до 2014 року була нерухомість. Отримавши ж від РФ усю повну владу на півострові він також став "заробляти" на різноманітних дозволах для комерсантів, зокрема, на дозволах під забудову. Розширюючи при цьому й власні проєкти.

Як зазначає видання, близька до родини Аксьонових група компаній "Моноліт" займається ближче до Сак - житлово-готельним комплексом "Сімейний курорт "Кримська рів’єра", а майже впритул до Євпаторії - комплексом "Золоті піски".

Пляжі на заході Крима

На "допомогу" призначеному Кремлем незаконному правителю Крима прийшов Путін. У травні 2024 року той підписав розпорядження про створення федерального проєкту "П’ять морів та озеро Байкал", який передбачає створення нових цілорічних курортів на узбережжі в п’яти регіонах Росії, а також на окупованих територіях Криму та Запорізькій області. Його частиною і став кримський проект "Золоті піски Росії". 

Читайте також: Сергій "Гоблін" Аксьонов (ДОСЬЄ)

"І сам проект, і його щасливий головний забудовник - група компаній "Моноліт", були обрані без всіляких конкурсів, тобто, просто призначені Аксеновим", - пише "Кримський розслідувач".

Початково сума приватних  інвестицій, яку озвучували керівники "Моноліта", складала 60 мільярдів рублів, ще 13 млрд мали надійти з федерального бюджету для перенесення і будівництва автодоріг, мереж водо- і газопостачання. Однак цього літа загальна сума кримського проєкту "Золоті піски Росії" виросла майже вдвічі – до 120 мільярдів рублів. До проекту долучились російські забудовники з Москви і Пітера, які раніше почали будувати в цьому районі готельні комплекси просто поруч із бліндажами. А група компаній "Моноліт" підписала угоди зі "Сбербанком" та ВТБ на кредити під будівництво двох комплексів.

Сакські грязі

Сват Аксьонова Роман Манусов своєю чергою "присів" на всесвітньо відомі лікувальні грязі Сакського озера, що насправді, як ті пляжі, які забудовує гауляйтер Криму, є вкраденим національним природним багатством України. 

Роман Григорович Манусов - батько Данила Манусова, чоловіка доньки Сергія Аксьонова Христини. 

Читайте також: Аксьонов їздить по Сімферополю у супроводі мобільного РЕБу, - "Атеш"

"Сакське озеро – одне з 13 грязьових родовищ Криму, визнаних лікувальними. І єдине, де ведеться видобуток. Його мул – справжня скарбниця корисних речовин та мінералів від сотні різних хвороб. Сакську грязь називають "чорним золотом" Криму. Кримські науковці стверджують, що за своїми лікувальними властивостями вона перевершує грязі Мертвого моря", - пояснює "Кримський розслідувач".

 Торгівельний дім Манусова "Сакські грязі" виробляє та продає в російських інтернет-крамницях низку засобів для догляду та гігієни із застосуванням сакської грязі та морської солі: креми, маски, гелі, бальзами, зубну пасту, мило і, власне, саму грязь. Кілограмова упаковка коштує в інтернет-крамницях від 266 до 380 рублів. Продукція рекламується і продається під ТМ "Формула вашого здоров'я".

Новини
Суспільство
Крим
бізнес
окуповані території
колаборанти
Валерій Герасимов
Автор Анатолій Буряк
30 серпня, 2025 субота
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
Чорне море
Автор Ірена Моляр
28 серпня, 2025 четвер
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
Рубль подешевшав
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
