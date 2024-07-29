Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз взагалі не передбачається підвищення ПДВ. Натомість планується підвищити військовий збір, за яким будуть оподатковуватись всі сфери економіки. Також вводиться 1% податку від обороту, який буде частиною військового збору і стосуватиметься будь-яких доходів. Це фактично призведе до інфляції, а за деякими оцінками економістів і до гіперінфляції. Тобто, кожна компанія змушена буде платити 1% від своїх доходів у бюджет держави. Відповідно це призведе до зростання цін", - пояснив Олексієнко.

Експерт також повідомив, що збільшення військового збору призведе до зменшення офіційного працевлаштування робітників.

"З 1,5% до 5% зростає військовий збір на заробітну плату найманих робітників. Це призведе до подальшого відходу бізнесу в тінь та зниження офіційного працевлаштування. Таким чином надходжень до бюджету не буде. Також наші урядовці планують збільшити військовий збір до 15% за продаж нового авто. Зараз нових автомобілів у салонах вже просто майже не залишилось. Тобто, ринок йде в тінь", - додав він.