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Головна Економіка Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко
Ексклюзив

Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко

Віталій Бесараб
29 липня, 2024 понедiлок
20:19
Економіка Гроші

Віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Дмитро Олексієнко вважає, що підвищення податків, зокрема, введення податку на оборот, може призвести до інфляції та, ймовірно, до гіперінфляції

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз взагалі не передбачається підвищення ПДВ. Натомість планується підвищити військовий збір, за яким будуть оподатковуватись всі сфери економіки. Також вводиться 1% податку від обороту, який буде частиною військового збору і стосуватиметься будь-яких доходів. Це фактично призведе до інфляції, а за деякими оцінками економістів і до гіперінфляції. Тобто, кожна компанія змушена буде платити 1% від своїх доходів у бюджет держави. Відповідно це призведе до зростання цін", - пояснив Олексієнко.

Експерт також повідомив, що збільшення військового збору призведе до зменшення офіційного працевлаштування робітників.

"З 1,5% до 5% зростає військовий збір на заробітну плату найманих робітників. Це призведе до подальшого відходу бізнесу в тінь та зниження офіційного працевлаштування. Таким чином надходжень до бюджету не буде. Також наші урядовці планують збільшити військовий збір до 15% за продаж нового авто. Зараз нових автомобілів у салонах вже просто майже не залишилось. Тобто, ринок йде в тінь", - додав він.

Теги:
Суспільство
Україна
податки
бізнес
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