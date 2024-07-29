Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко
Віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Дмитро Олексієнко вважає, що підвищення податків, зокрема, введення податку на оборот, може призвести до інфляції та, ймовірно, до гіперінфляції
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Зараз взагалі не передбачається підвищення ПДВ. Натомість планується підвищити військовий збір, за яким будуть оподатковуватись всі сфери економіки. Також вводиться 1% податку від обороту, який буде частиною військового збору і стосуватиметься будь-яких доходів. Це фактично призведе до інфляції, а за деякими оцінками економістів і до гіперінфляції. Тобто, кожна компанія змушена буде платити 1% від своїх доходів у бюджет держави. Відповідно це призведе до зростання цін", - пояснив Олексієнко.
Експерт також повідомив, що збільшення військового збору призведе до зменшення офіційного працевлаштування робітників.
"З 1,5% до 5% зростає військовий збір на заробітну плату найманих робітників. Це призведе до подальшого відходу бізнесу в тінь та зниження офіційного працевлаштування. Таким чином надходжень до бюджету не буде. Також наші урядовці планують збільшити військовий збір до 15% за продаж нового авто. Зараз нових автомобілів у салонах вже просто майже не залишилось. Тобто, ринок йде в тінь", - додав він.
- Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.
- 22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив про необхідність підвищення військового збору. Це дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони
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