Погашення боргів на енергоринку: міністр енергетики створив робочу групу

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Основним завданням робочої групи буде оперативне напрацювання дієвого механізму збалансування фінансового стану учасників ринку електроенергії. Йдеться, зокрема, про оператора системи передачі, виробників електроенергії з альтернативних джерел, яким встановлено "зелений" тариф, гарантованого покупця.

"Врегулювання боргової ситуації сприятиме покращенню платіжної дисципліни на ринку, швидшому та якіснішому відновленню енергосектору та посилить стійкість та стабільність енергосистеми, а також підвищить надійність послуг електропостачання населенню", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що до складу робочої групи, яку очолить Герман Галущенко, увійшли:

представники Міненерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

АТ "Оператор ринку"

НЕК "Укренерго"

ДП "Гарантований покупець"

представники профільних енергетичних асоціацій

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