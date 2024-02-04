Польща посилить перевірки вантажів на кордоні з Україною

Про це повідомили в міністерстві сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - заявив очільник польського відомства Чеслав Секерський.

Крім того, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак вже другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП "Ягодин - Дорогуськ", а вчора побував у Грубешуві.

За його словами, він наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Колодзєйчак опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", - написав він у соцмережі X.