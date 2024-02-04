Польща посилить перевірки вантажів на кордоні з Україною
У неділю, 4 лютого, у польському уряді анонсували посилення контролю та активізацію перевірок товарів з України на кордоні
Про це повідомили в міністерстві сільського господарства та сільського розвитку Польщі.
"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - заявив очільник польського відомства Чеслав Секерський.
Крім того, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак вже другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП "Ягодин - Дорогуськ", а вчора побував у Грубешуві.
За його словами, він наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.
Колодзєйчак опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.
"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", - написав він у соцмережі X.
- Напередодні польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого, який розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
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