Польща за потреби експортуватиме електроенергію до України цієї зими, - депутат сейму Босацький

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Ми разом із президією нашої групи були в Києві 4 місяці тому, місяць тому була президія із Миколою Княжицьким на чолі та Артемом Ковальовим у Гданську. Скажу вам так, була, наприклад, тут у Львові економічна зустріч міністерств економіки Польщі та України, здається, у березні. Найближча наша співпраця стосуватиметься енергетики – для того, щоб вам допомогти пережити непросту найближчу зиму”, - заявив Босацький.



За словами депутата, Польща готова допомогти Україні стабілізувати ситуацію з енергетикою взимку цього року, якщо така потреба буде.

"Енергетичний міст, який досі головним чином працював з АЕС у Хмельницькому до Польщі, якщо буде потреба, буде зворотним мостом. Тобто Польща експортуватиме вам енергію до України, якщо вам цієї зими її бракуватиме. Для того, щоб ваші міста, ваші громади не залишилися без електроенергії та тепла у важкий час зими. Ми знаємо, що ваша критична інфраструктура є об’єктом російських атак, і хочемо допомогти. Але ви праві, потрібно пришвидшення та збільшення кількості розмов на інших полях, на історичному полі також. Хоч це й не є легко", - додав він.