Польські фермери блокують рух вантажівок до України й не хочуть нас чути, - волонтер з кордону
Волонтер Ukrainian Freedom Force Foundation Сергій Ванат зазначив, що польські протестувальники блокують кордон і не пускають українських водіїв додому
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Перебуваю біля пункту пропуску "Медика" - це місто Перемишль. Наші водії блокували пішохідну зону та планують ходити по пішохідному переходу й блокувати рух автомобілів для того, щоб їх впустили в Україну. Польські протестувальники блокують наш кордон і не пускають наших водіїв додому. Поляки не пропускають гуманітарний конвой. Ми знаходимо в черзі спецавтомобілі, броньовані автомобілі, автомобілі для саперних підрозділів. Усі вони стоять в черзі й нічого не рухається. Поляки блокують рух наших вантажівок до України", - наголосив Ванат.
Волонтер Ukrainian Freedom Force Foundation також додав, що намагався розмовляти з польськими протестувальниками.
"Але вони не йдуть на розмову. Протестувальники вимагають скасування безвізового режиму для транспорту українських перевізників, щоб вони не перевозили зерно по території Польщі. Вони взагалі нас не хочуть чути", - зауважив Ванат.
- Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники анонсували власну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
- 15 лютого українські перевізники у відповідь на дії польських фермерів розпочали мирну акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
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