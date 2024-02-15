Польські фермери блокують рух вантажівок до України й не хочуть нас чути, - волонтер з кордону

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Перебуваю біля пункту пропуску "Медика" - це місто Перемишль. Наші водії блокували пішохідну зону та планують ходити по пішохідному переходу й блокувати рух автомобілів для того, щоб їх впустили в Україну. Польські протестувальники блокують наш кордон і не пускають наших водіїв додому. Поляки не пропускають гуманітарний конвой. Ми знаходимо в черзі спецавтомобілі, броньовані автомобілі, автомобілі для саперних підрозділів. Усі вони стоять в черзі й нічого не рухається. Поляки блокують рух наших вантажівок до України", - наголосив Ванат.

Волонтер Ukrainian Freedom Force Foundation також додав, що намагався розмовляти з польськими протестувальниками.

"Але вони не йдуть на розмову. Протестувальники вимагають скасування безвізового режиму для транспорту українських перевізників, щоб вони не перевозили зерно по території Польщі. Вони взагалі нас не хочуть чути", - зауважив Ванат.