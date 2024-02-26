Польські фермери оголосили про намір заблокувати пункти пропуску на кордоні з Литвою

Про це повідомляє LRT.

Організатор блокади на польсько-литовському кордоні Кароліс Пєчинскіс заявив, що з 1 березня фермери зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які перевозитимуть українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

"Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повна блокада пункту пропуску. Ми, фермери, разом із польською владою хочемо перевірити, що перевозять у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті транспортні засоби, які мають потенціал для перевезення сільськогосподарської продукції", - сказав він.

Фермери зауважують, що блокада не стосуватиметься особистого транспорту, паливних баків, транспортних засобів для перевезення металу чи худоби.

"Якщо ми бачимо, що їде зерно та інша сільськогосподарська продукція, ми хотіли б знати, звідки вона їде, чому і як, щоб відчути обсяг транспортування", - пояснює польський фермер.

Аграрії наголошують, що хочуть привернути увагу до порушення їх інтересів і відсутності підтримки сільськогосподарської сфери.

"Питання про блокування литовського кордону виникло під час роздумів про те, як посилити тиск на уряд Польщі", - заявив Пєчинськіс.

За його словами, головною проблемою є підозри, що частина українського зерна, яке має їхати через Польщу транзитом, насправді залишається в країні.

"Сільськогосподарська продукція (з України, - ред.) перевантажується з вантажівок на поїзди, кінцевою метою яких є транзитні порти Балтійського моря. Але фермери запідозрили, що частина цієї продукції залишається в Польщі", – каже організатор блокади.

Фермери чекають і наполягають на тому, щоб відбулися домовленості, які будуть вигідні полякам, щоб було зрозуміло, як українська сільськогосподарська продукція прямує через Польщу, на яких умовах і як гарантується, що ця продукція дійде до кінцевого пункту призначення, а не залишиться в Польщі.

Фермер також прокоментував провокації, пов'язані з Росією, деяких учасників блокади.

"Ми проти будь-яких провокацій, ми намагаємось і прагнемо, щоб наші протести відповідали інтересам польських фермерів. Ми контролюємо, щоб серед нас не з’являлися радикальні, маргінальні чи інші політично невигідні ініціативи. Ми узгоджуємо наші протести з владою, щоб усі протести проходили законно та мирно, і ми уникаємо будь-яких контактів з можливими провокаторами", - сказав Пєчинськіс.