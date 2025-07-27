Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Помер один з найбільших аграріїв Чернігівщини Леонід Яковишин, який ще за життя спорудив собі мавзолей із золотими статуями вартістю $3 млн

Помер один з найбільших аграріїв Чернігівщини Леонід Яковишин, який ще за життя спорудив собі мавзолей із золотими статуями вартістю $3 млн

Анатолій Буряк
27 липня, 2025 неділя
19:47
Економіка Леонід Яковишин

Пішов з життя новатор сільського господарства, вчений-економіст з міста Бобровиця на Чернігівщині, депутат Верховної Ради першого демократичного скликання Леонід Яковишин. Підприємець мав 86 років

Зміст

Про смерть аграрія 27 липня 2025 року офіційно сповістила влада Бобровицької територіальної громади.

"Бобровицька міська рада, виконавчий комітет і вся Бобровицька громада з глибоким сумом сприйняли звістку про тяжку й непоправну втрату — смерть Леоніда Григоровича Яковишина, генерального директора ТОВ "Земля і Воля", Героя України, знаного аграрія, талановитого керівника, Людини з великої літери", - йдеться у повідомленні.

Як наголошує влада Бобровиччини, завдяки Яковишину підприємство "Земля і Воля" стало "взірцем ефективного господарювання не лише в Україні, а й за її межами".

Помер Яковишин у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова, де перебував останній час, повідомив Суспільному заступник міського голови Бобровиці Володимир Данішевський.

Де поховають

Раніше Яковишин розповідав, що хотів би бути похованим у особистому мавзолеї, який він протягом 10 років будував на околиці Бобровиці, надихаючись усипальницею французького імператора Наполеона. Цей мавзолей прикрашений сусальним золотом та білим мармуром. Загалом його будівництво вартували Леоніду Яковишину близько трьох мільйонів доларів.

Посередині мавзолею стоїть гранітний саркофаг вагою 23 тонни й вартістю $150 тисяч.

Одна із золотих статуй Леоніда Яковишина в іменній усипальниці

Одна із золотих статуй Леоніда Яковишина в іменній усипальниці, фото: YouTube

 

Всередині споруди також розташовано золоті статуї із зображенням Яковишина - у 40, 60 та 80 років.

Також Леонід Яковишин казав, що мавзолей відкриється для відвідувачів після його смерті та поховання.

Основні факти про Леоніда Яковишина

Народився 1939 року у місті Козятині на Вінниччині.

Здобув фах агронома в Умані, пізніше, 1984-го, захистив кандидатську дисертацію.

У 60-их роках починав працювати на Рівненщині, з 1970 року перевівся на Чернігівщину.

Розбудував власну агроімперію на базі Бобровицького радгоспу-технікуму. Постійно вкладав кошти в житло для працівників та інфраструктуру прилеглих населених пунктів.

Задля кар'єрного зростання був членом КПРС, хоча, за його власними словами, зневажав "комуняк".

1990 - 1994 роки - депутат Верховної Ради. Як він сам не приховував, принципово не голосував за незалежність України. Хоча пізніше отримав звання Героя України та був радником двох прем'єрів - Юхима Звягильського й Віталія Масола.

Писав публіцистику про подолання бідності та економічне зростання, підтримував місцевих письменників.

За даними порталу "Апостроф", на початку повномасштабного вторгнення підприємець спершу відмовлявся надати техніку захисникам Чернігівщини й росіяни, коли були поруч з його об'єктами, їх чомусь не чіпали. Тоді як сусідні господарства окупанти грабували та руйнували.

У грудні 2022 року колишній начальник першого відділу Ніжинського районного ТЦК та СП, підполковник ЗСУ Олег Олешко подав заяву до Служби безпеки України зі звинуваченням Яковишина у скоєнні особливо тяжкого злочину – у державній зраді. Службою безпеки було розпочато кримінальне провадження №12022000000000370 за статтею 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". У відповідь на скаргу військовослужбовця Яковишин також подав заяву, в якій звинуватив військового у "неправдивому повідомленні про скоєння злочину" і назвав українського захисника "покидьком". Зрештою, Бобровицький районний суд виніс ухвалу - закрити кримінальне провадження щодо Олешка. Його звинувачення на адресу Яковишина теж нічим не закінчилися.

У спадок Яковишин лишає одне з найбільших сільськогосподарських підприємств України. За обсягом приналежних йому земельних площ підприємець займав 51 місце в рейтингу "Топ 100 латифундистів України" - понад 32,5 тис га.

Теги:
Новини
олігархи
Радянський Союз
комуністи
бізнес
СБУ
військові
історія України
ЗСУ
Чернігівщина
Війна з Росією
державна зрада
аграрії
колаборанти
підтримка України
незалежність України
Суд
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
26 липня, 2025 субота
Виходу у Путіна немає і Китай це розуміє, - Портников
БЗВП
Автор Крістіна Слончак
25 липня, 2025 п'ятниця
БЗВП для студентів із вересня: чи стане обов’язковою та особливості програми
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
25 липня, 2025 п'ятниця
Провокаторка Безугла. Чому Банкова злякалась мітингів і прагне їх знецінити
Київ
+23.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
27 липня
21:19
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ ввечері 27 липня запустила безпілотники по території України: куди рухаються дрони
21:14
Армія РФ намагається увійти у Куп'янськ з північного заходу, - DeepState
20:48
Пасажирський автобус після російського удару (Іволжанське, Сумщина. 27.07.2025)
У селі Іволжанське на Сумщині росіяни вдарили по пасажирському автобусу: троє загиблих, 19 поранених
20:45
Ексклюзив
Єжи Онух
Найважливіше - це запускати всюди у світі українського віруса, - митець Онух
20:42
землетрус
Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9
20:31
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Президентство Навроцького буде для України новим викликом, але надія є, - голова Об'єднання українців у Польщі Скірка
20:28
Сили Оборони України звільнили Кіндратівку
Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - підтвердження від УВ "Курськ"
20:03
OPINION
Найбільший лузер в історії "картонного протесту" — Путін
19:59
Ексклюзив
Михайло Гончар
Є спроби загальмувати тенденцію падіння цін на нафту, - експерт Гончар
19:50
Ексклюзив
ЗСУ
"Росіяни вирішили не штурмувати Покровськ в лоб, а огинати його зі сходу": військовий експерт Жмайло про найгарячіші напрямки фронту
19:40
Ексклюзив
"Епіцентр". Херсон
Питання страхування від військових ризиків для бізнесу має бути врегульоване, - економіст Непран
19:19
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
"Багато чого залежатиме від поїздки Трампа до Китаю": дипломат Левченко про потенційну зустріч лідерів в Туреччині
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
РФ переходить у нову фазу авторитаризму й тоталітаризму, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:45
Ексклюзив
Медикиня 2-ї Галицької бригади Нацгвардії Бембі
Держава має забезпечити ротаційну основу для медиків у війську, - командир медичної роти 100-ї ОМБр Рудик
18:36
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг, через затримку з якими транш від ЄС буде меншим на третину
18:35
OPINION
Політика нашої влади суперечить логіці Європейського Союзу
18:15
Ексклюзив
Єжи Онух
Україна стала елементом світового дискурсу після 2022 року, - митець Онух
18:05
OPINION
блог Мирослава Барчук
В Україні громадянське суспільство обрізає дракону крила
17:47
Александар Вучич
Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич
17:05
Владислав Власюк
Україна передала ЄС пропозиції щодо 19-го санкційного пакета проти РФ, - уповноважений із санкцій Власюк
17:00
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Бен Ходжес: Підтримка України – це значно розумніше вкладення, ніж дозволити їй програти
16:45
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 89 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:22
санкції проти рф
"Усі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані": Зеленський затвердив нові санкційні рішення РНБО
16:09
Зеленський і Макрон
Зеленський провів розмову з Макроном: говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale
16:06
OPINION
У нас демократія сприймається як процедура, а не як відповідальність
15:23
лісові пожежі
У Греції палають ліси: влада евакуювала мешканців району за 30 км від Афін
14:43
ЗСУ
Бійці ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі
14:20
Україна масштабуватиме власне виробництво вибухівки, - Свириденко
14:04
Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер
"Путін знає, що в нього закінчується час": глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер про причини активізації бойових дій в Україні
14:00
OPINION
Тому що можуть...
13:59
"Світ змінився": очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер заявила, що уряд країни готовий до обговорення вступу до НАТО
13:34
Дмитро Ярош
Ярош про ситуацію навколо НАБУ: "Хлопці з Банкової, не жартуйте з народом"
13:15
Юлія Бакастова (олімпійська чемпіонка в командній першості, шабля)
Українка Юлія Бакастова перемогла путіністку та військовослужбовицю армії РФ Софію Велику на чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі
13:13
обстріл, ППО
Сили оборони збили ворожий "шахед" над морем у Чорноморську
12:23
У Кривому Розі співробітник ТЦК побив цивільного чоловіка: поліція розпочала перевірку
12:06
На півдні триватиме спека, а на заході - дощі з грозами: прогноз погоди на 28 липня від Наталки Діденко
12:02
OPINION
Про те, що "перезріло", і що слід робити негайно
11:56
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
Таїланд і Камбоджа домовилися розпочати переговори про перемир'я після втручання Трампа
11:38
світло
Попри спеку та обстріли, дефіциту в енергосистемі немає, - Міненерго
11:37
Віктор Орбан
Орбан пригрозив зірвати новий бюджет ЄС, якщо не розблокують заморожене фінансування для Угорщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV