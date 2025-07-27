Помер один з найбільших аграріїв Чернігівщини Леонід Яковишин, який ще за життя спорудив собі мавзолей із золотими статуями вартістю $3 млн

Про смерть аграрія 27 липня 2025 року офіційно сповістила влада Бобровицької територіальної громади.

"Бобровицька міська рада, виконавчий комітет і вся Бобровицька громада з глибоким сумом сприйняли звістку про тяжку й непоправну втрату — смерть Леоніда Григоровича Яковишина, генерального директора ТОВ "Земля і Воля", Героя України, знаного аграрія, талановитого керівника, Людини з великої літери", - йдеться у повідомленні.

Як наголошує влада Бобровиччини, завдяки Яковишину підприємство "Земля і Воля" стало "взірцем ефективного господарювання не лише в Україні, а й за її межами".

Помер Яковишин у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова, де перебував останній час, повідомив Суспільному заступник міського голови Бобровиці Володимир Данішевський.

Де поховають

Раніше Яковишин розповідав, що хотів би бути похованим у особистому мавзолеї, який він протягом 10 років будував на околиці Бобровиці, надихаючись усипальницею французького імператора Наполеона. Цей мавзолей прикрашений сусальним золотом та білим мармуром. Загалом його будівництво вартували Леоніду Яковишину близько трьох мільйонів доларів.

Посередині мавзолею стоїть гранітний саркофаг вагою 23 тонни й вартістю $150 тисяч.

Одна із золотих статуй Леоніда Яковишина в іменній усипальниці, фото: YouTube

Всередині споруди також розташовано золоті статуї із зображенням Яковишина - у 40, 60 та 80 років.

Також Леонід Яковишин казав, що мавзолей відкриється для відвідувачів після його смерті та поховання.

Основні факти про Леоніда Яковишина

Народився 1939 року у місті Козятині на Вінниччині.

Здобув фах агронома в Умані, пізніше, 1984-го, захистив кандидатську дисертацію.

У 60-их роках починав працювати на Рівненщині, з 1970 року перевівся на Чернігівщину.

Розбудував власну агроімперію на базі Бобровицького радгоспу-технікуму. Постійно вкладав кошти в житло для працівників та інфраструктуру прилеглих населених пунктів.

Задля кар'єрного зростання був членом КПРС, хоча, за його власними словами, зневажав "комуняк".

1990 - 1994 роки - депутат Верховної Ради. Як він сам не приховував, принципово не голосував за незалежність України. Хоча пізніше отримав звання Героя України та був радником двох прем'єрів - Юхима Звягильського й Віталія Масола.

Писав публіцистику про подолання бідності та економічне зростання, підтримував місцевих письменників.

За даними порталу "Апостроф", на початку повномасштабного вторгнення підприємець спершу відмовлявся надати техніку захисникам Чернігівщини й росіяни, коли були поруч з його об'єктами, їх чомусь не чіпали. Тоді як сусідні господарства окупанти грабували та руйнували.

У грудні 2022 року колишній начальник першого відділу Ніжинського районного ТЦК та СП, підполковник ЗСУ Олег Олешко подав заяву до Служби безпеки України зі звинуваченням Яковишина у скоєнні особливо тяжкого злочину – у державній зраді. Службою безпеки було розпочато кримінальне провадження №12022000000000370 за статтею 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". У відповідь на скаргу військовослужбовця Яковишин також подав заяву, в якій звинуватив військового у "неправдивому повідомленні про скоєння злочину" і назвав українського захисника "покидьком". Зрештою, Бобровицький районний суд виніс ухвалу - закрити кримінальне провадження щодо Олешка. Його звинувачення на адресу Яковишина теж нічим не закінчилися.

У спадок Яковишин лишає одне з найбільших сільськогосподарських підприємств України. За обсягом приналежних йому земельних площ підприємець займав 51 місце в рейтингу "Топ 100 латифундистів України" - понад 32,5 тис га.