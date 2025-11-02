Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
Ексклюзив

Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк

Віталій Бесараб
2 листопада, 2025 неділя
13:35
Економіка енергетика

Понад 70% трансформаторів великої потужності, зокрема, тих що знаходяться на підстанціях "Укренерго", мають високий рівень захисту

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Що стосується захисних споруд наших енергетичних обʼєктів, то насправді в нас понад 70% трансформаторів великої потужності, зокрема, тих що знаходяться на підстанціях "Укренерго", захищені. Щонайменше один із трансформаторів, який має бути на 100% захищений, має якісні захисні споруди. Ворогу сьогодні не вдається знеструмити підстанції й призупинити подачу електричної енергії до певних регіонів. Це питання закрите", - пояснив Нагорняк.

Нардеп повідомив, що із 6 електростанцій по каскаду Дніпра лише 1 працює повноцінно, решта мають пошкодження внаслідок російських атак.

"Що стосується гідроелектростанцій та ТЕС, то захисні споруди там будувались. На обʼєктах “Укргідроенерго” захисні споруди досить якісні, які змогли витримати певні російські удари. Втім, ворог прицільно бʼє не тільки БПЛА по об'єктах енергетики, а й ракетами. Відповідно, що не всі критичні вузли енергетичної системи вдається захистити. І це не залежить від рівня захисту, це просто неможливо зробити. З 6 електростанцій, які знаходяться по каскаду Дніпра, 5 виведені з ладу і лише 1 повноцінно працює. Так само ворог атакує електростанції по каскаду Дністра", - підсумував він.

 


 

Теги:
Відео
Суспільство
Україна
ППО
Енергетика
Читайте також:
Володимир Кудрицький з родиною
Автор Влад Дідусь
31 жовтня, 2025 п'ятниця
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
Автор Валерій Пекар
1 листопада, 2025 субота
З якими сподіваннями світ входить у листопад
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
1 листопада, 2025 субота
Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців
Київ
+10.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 листопада
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
13:15
Інтерв’ю
Аґнєшка Зах
Польська волонтерка Аґнєшка Зах: "Після 120-го разу я перестала рахувати поїздки на фронт"
12:54
Піт Геґсет
США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
12:52
"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
12:40
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
12:27
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
12:04
Ексклюзив
ЄС-Китай
Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко
12:04
Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
12:02
OPINION
Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
11:25
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
10:38
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
10:30
Бельгія
У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
10:00
OPINION
Трамп поховав "антиукраїнську коаліцію" Орбана
09:50
Мексика
У Мексиці, під час святкування Дня мертвих, у магазині сталася масштабна пожежа: 23 людини загинули
09:18
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
09:02
художній музей Лувр
Ізраїльська компанія CGI Group заявила, що з нею зв’язалися грабіжники Лувру із пропозицією продати викрадені коштовності
08:23
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
OPINION
Спроби об’єднати людей не правдою, а маніпуляцією — провальні
08:00
Ексклюзив
Цивільним варто бути більш лояльними до військових, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
07:31
Огляд
Син останнього гетьмана, який зробив Бетховена безсмертним: 273 роки тому народився Андрій Розумовський
07:24
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 бронемашини, 25 артсистем та 940 військових
01:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах
00:27
Йоганн Вадефуль
МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
2025, субота
1 листопада
23:46
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко разом із президентом України Володимиром Зеленський
Що включатиме новий пакет зимової підтримки для України - пояснення Свириденко
23:11
пожежа
Смертельна пожежа на Київщині: загинуло подружжя
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Найбільшою загрозою для Європи є ультраправий популізм, - Портников
21:43
Енергетика, споживання електроенергії
У частині Сум тимчасово відсутнє електропостачання через російські атаки
21:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців
21:38
Ексклюзив
Віталій Портников
"На першому етапі не буде ударів один по одному": Портников припустив, як буде розвиватися можливий конфлікт між США та РФ
20:31
У Резерв+ продовжено автоматично понад 700 тис відстрочок від мобілізації
20:30
Ексклюзив
Після смерті чоловіка я відчула, що маю завершити його справу, - пілотеса FPV-дронів Валькірія
20:28
єврейська громада україни
Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать ізраїльським заручникам
20:02
OPINION
Уроки далекої осені: від Трикутника смерті до Першого зимового походу
19:38
У Києві вшанували памʼять Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
18:49
Ексклюзив
Сенат США
Жодних перемовин щодо припинення шатдауну в США не ведеться, - професор Айзенберг
18:34
В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів
18:02
Інтерв’ю
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV