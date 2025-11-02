Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Що стосується захисних споруд наших енергетичних обʼєктів, то насправді в нас понад 70% трансформаторів великої потужності, зокрема, тих що знаходяться на підстанціях "Укренерго", захищені. Щонайменше один із трансформаторів, який має бути на 100% захищений, має якісні захисні споруди. Ворогу сьогодні не вдається знеструмити підстанції й призупинити подачу електричної енергії до певних регіонів. Це питання закрите", - пояснив Нагорняк.

Нардеп повідомив, що із 6 електростанцій по каскаду Дніпра лише 1 працює повноцінно, решта мають пошкодження внаслідок російських атак.

"Що стосується гідроелектростанцій та ТЕС, то захисні споруди там будувались. На обʼєктах “Укргідроенерго” захисні споруди досить якісні, які змогли витримати певні російські удари. Втім, ворог прицільно бʼє не тільки БПЛА по об'єктах енергетики, а й ракетами. Відповідно, що не всі критичні вузли енергетичної системи вдається захистити. І це не залежить від рівня захисту, це просто неможливо зробити. З 6 електростанцій, які знаходяться по каскаду Дніпра, 5 виведені з ладу і лише 1 повноцінно працює. Так само ворог атакує електростанції по каскаду Дністра", - підсумував він.



