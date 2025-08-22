Пошкодження газотранспортної інфраструктури суттєво вплинули на баланс газу в Україні, - Гринчук

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

За словами Гринчук, пошкодження, яких зазнала газотранспортна інфраструктура наприкінці минулого та на початку цього року, істотно вплинули на баланс газу.

"Тому зараз для нас одним з пріоритетів, звичайно, є закачка як внутрішнього видобутку, так і імпортованого газу. І тут, крім внутрішніх ресурсів, ми також залучаємо допомогу наших міжнародних партнерів", - пояснила міністерка.

Вона зазначила, що два тижні тому було підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), який надав НАК "Нафтогаз України" кредит у розмірі 500 млн євро спеціально для імпорту газу.

Крім того, Україна отримала грант у розмірі 80 млн євро від Королівства Норвегія на аналогічні цілі. Наразі тривають переговори з Європейським інвестиційним банком щодо подальшої фінансової підтримки.

Гринчук підкреслила, що, попри складнощі, в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на газ для населення.

"Звичайно на підвищення тарифів для населення в нас діє мораторій, тому будемо вишуковувати в тому числі і в бюджеті Нафтогазу, і в державному бюджеті кошти для того, щоб тариф був збалансованим і необтяжливим для населення", - підсумувала вона.