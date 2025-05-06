Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік повністю забезпечено, – Шмигаль
Потреба України в зовнішньому фінансуванні на цей рік — понад 39 млрд доларів — цілком забезпечена. Бюджетний дефіцит уряд покриває за допомогою партнерів, а також внутрішніми запозиченнями
Про це на засіданні уряду 6 травня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 млрд грн, від початку року — понад 856 млрд грн. Це кошти від податків, зборів, акцизів і мит. Україна планує цьогоріч витратити 26% ВВП країни на оборонний і безпековий сектор.
Також Шмигаль відзначив видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії.
"Це базові речі, які ми фінансуємо за будь-яких обставин", - наголосив він.
На засіданні 6 травня уряд спрямував понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів.
"Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини. Тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню", - пояснив прем'єр.
Також Кабмін розподілив 4,9 млн грн на субвенції громадам Дніпровщини для модернізації шкільних харчоблоків. За даними Шмигаля, наразі 1,6 млн учнів початкових класів харчуються безплатно.
"З вересня поширимо цю практику на всіх школярів у прифронтових областях", - зазначив очільник уряду.
- 28 листопада 2024 року президент Зеленський підписав закон про Держбюджет, відповідно до якого у 2025 році для Сил оборони виділили 2,23 трлн грн.
- У квітні 2025 року нардеп Роман Костенко назвав бюджет Сил оборони недостатнім. "Як сказав Черчилль, для війни потрібні три речі - гроші, гроші й ще раз гроші. Основою всього є економіка. Нам необхідно сплачувати податки, збирати їх і боротися з корупцією, аби всі кошти йшли на важливі справи. Загальний бюджет України цього року складає майже 4 трлн грн, з яких 2,2 трлн грн - це бюджет Сил безпеки й оборони. Тобто половину всіх коштів ми направляємо саме на оборону, а фактично вся сума, яку ми збираємо всередині країни, - це лише 2 трлн. Все решта - це допомога від наших партнерів, і це потрібно чітко усвідомлювати", - сказав політик.
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