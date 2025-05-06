Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік повністю забезпечено, – Шмигаль

Про це на засіданні уряду 6 травня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 млрд грн, від початку року — понад 856 млрд грн. Це кошти від податків, зборів, акцизів і мит. Україна планує цьогоріч витратити 26% ВВП країни на оборонний і безпековий сектор.

Також Шмигаль відзначив видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії.

"Це базові речі, які ми фінансуємо за будь-яких обставин", - наголосив він.

На засіданні 6 травня уряд спрямував понад 26 млн грн на закупівлю сучасних медичних автомобілів.

"Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини. Тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню", - пояснив прем'єр.

Також Кабмін розподілив 4,9 млн грн на субвенції громадам Дніпровщини для модернізації шкільних харчоблоків. За даними Шмигаля, наразі 1,6 млн учнів початкових класів харчуються безплатно.

"З вересня поширимо цю практику на всіх школярів у прифронтових областях", - зазначив очільник уряду.