ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки: подробиці

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Так, із 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

У пресслужбі банку пояснити, що це зроблено для того, "аби підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним і друзям за кордоном".

Як надіслати переказ

Надіслати переказ із картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню "Переказ на картку". Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро. У Приват24 можна дистанційно відкрити цифрову валютну картку й купити валюту онлайн.