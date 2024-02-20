ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки: подробиці
ПриватБанк удвічі знизив вартість міжнародних карткових переказів. Акція діятиме до кінця квітня
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Так, із 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).
У пресслужбі банку пояснити, що це зроблено для того, "аби підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах чи допомагають рідним і друзям за кордоном".
Як надіслати переказ
Надіслати переказ із картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню "Переказ на картку". Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.
Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро. У Приват24 можна дистанційно відкрити цифрову валютну картку й купити валюту онлайн.
- ПриватБанк передбачив для клієнтів можливість замовити перевипуск платіжної картки з доставкою Новою поштою у шість країн Європи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 38.73
- EUR Купівля 41.06Продаж 41.86
- Актуальне
- Важливе