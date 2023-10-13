ПриватБанк відправлятиме платіжні картки поштою в низку країн Європи: перелік

Про це повідомила пресслужба державного банку.

Доставка здійснюватиметься в Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію, Румунію.

"До кінця січня 2024 року доставка карток ПриватБанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безплатною, а географія країн доставки розширюватиметься", - повідомили в пресслужбі банку.

Там нагадали, що замовити безплатну доставку перевипущеної картки можна й по Україні у найближче відділення або до поштомата Нової пошти до кінця року.