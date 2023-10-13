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ПриватБанк відправлятиме платіжні картки поштою в низку країн Європи: перелік

13 жовтня, 2023 п'ятниця
11:50
Економіка Львів, приватбанк

ПриватБанк передбачив для клієнтів можливість замовити перевипуск платіжної картки з доставкою Новою поштою у шість країн Європи

Про це повідомила пресслужба державного банку.

Доставка здійснюватиметься в Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію, Румунію.

"До кінця січня 2024 року доставка карток ПриватБанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безплатною, а географія країн доставки розширюватиметься", - повідомили в пресслужбі банку.

Там нагадали, що замовити безплатну доставку перевипущеної картки можна й по Україні у найближче відділення або до поштомата Нової пошти до кінця року.

  • 11 серпня Кабмін дозволив Укрпошті переказувати пенсії людям, які тимчасово перебувають за кордоном.
  • З 18 серпня Укрпошта почала розсилати пенсії біженцям міжнародними переказами. Наразі ця послуга діє лише для Польщі. Аби скористатися послугою, потрібно подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги онлайн або паперовим листом.
Україна
Європа
Приватбанк
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