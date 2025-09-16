Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"ПриватБанк продовжує відкриту та прозору політику зниження обсягів належного банку нерухомого майна, яке було передано на баланс банку як забезпечення за кредитами до націоналізації. В рамках затвердженої Наглядовою радою ПриватБанку Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами АТ КБ “Приватбанк”, банк планує наприкінці вересня виставити на продаж через систему Prozorro.Продажі футбольний стадіон Дніпра - “Дніпро-Арена” (стадіон “Металург”) та футбольну тренувальну базу в м. Дніпро", – повідомляє пресслужба банку.

Стадіон "Дніпро-Арена" був відкритий у 2008 році. Раніше на цьому місці був стадіон "Металіст", який у 2005 році було знесено, а на його місці до Євро-2012 збудували новий завод на 31 003 глядачів. Генеральним замовником будівництва був футбольний клуб "Дніпро" Інгоря Коломойського. Клуб припинив своє існування у 2019 році.

" Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7 ", – повідомила пресслужба банку.

фото: Приватбанк

Учбово-тренувальна база розташована в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована в 1971 році, у 2010 проведена реконструкція. До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові.

Скільки може коштувати "Дніпро-Арена"

Приватбанк уже намагався продати "Дніпро-Арену". Скажімо, у 2023 році нерухомість стадіону виставляли на аукціон за стартовою ціною 113 044 000 грн. До складу лота входила нерухомість першої черги стадіону "Металург" (Стадіону "Дніпро-Арена"), а також тренувальної бази на вул. Дідевича. ; будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича (колишня назва - пров. Піонерський (Самарський район)), буд. 12, загальною площею 7 474,60 кв.м та критого футбольного поля "Учбовотренувальної бази", що розташоване за адресою: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича (колишня назва- пров. Піонерський (Самарський район)), буд. 14, загальною площею 13 062,60 кв.м.

фото: Приватбанк

Тренувальна база була побудована в 1971 році. У 2005 було додатково зведено два корпуси. До її складу входять чотири стандартні трав'яні тренувальні поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів на 17 будівель і два корпуси "А" і "Б". У корпусі "А" знаходяться клубний офіс СК "Дніпро-1", 9 житлових номерів для тренерського складу і обслуговуючого персоналу, медико-відновлювальний центр, загальною площею 6763 кв.м, в тому числі конференц-зала площею 158,5 кв.., кімната для наради тренерського складу, кімнати для проведення теоретичних занять площею 64,8 кв.м. і ресторану площею 106,3 кв.м. У корпусі "Б" — басейн площею 368,4 кв.м, тренажерний зал, сауна та душові.

У системі Прозорро.Продажі понад 9 тисяч аукціонів, які оголосив Приватбанк.