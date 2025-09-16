Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо

Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо

Зіновія Воронович
16 вересня, 2025 вiвторок
14:32
Економіка Дніпро-Арена

Приватбанк виставить на аукціон стадіон Дніпро-Арена у Дніпрі та футбольну тренувальну базу

Зміст

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

"ПриватБанк продовжує відкриту та прозору політику зниження обсягів належного банку нерухомого майна, яке було передано на баланс банку як забезпечення за кредитами до націоналізації. В рамках затвердженої Наглядовою радою ПриватБанку  Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами  АТ КБ “Приватбанк”, банк планує наприкінці вересня виставити на продаж через систему Prozorro.Продажі футбольний стадіон Дніпра - “Дніпро-Арена” (стадіон “Металург”) та футбольну тренувальну базу в м. Дніпро", – повідомляє пресслужба банку. 

Стадіон "Дніпро-Арена"  був відкритий у 2008 році. Раніше на цьому місці був стадіон "Металіст", який у 2005 році було знесено, а на його місці до Євро-2012 збудували новий завод на 31 003 глядачів. Генеральним замовником будівництва був футбольний клуб "Дніпро" Інгоря Коломойського. Клуб припинив своє існування у 2019 році.

" Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7 ", – повідомила пресслужба банку. 

Дніпро-Арена

фото: Приватбанк

Учбово-тренувальна база розташована в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована в 1971 році, у 2010 проведена реконструкція. До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові. 

Скільки може коштувати "Дніпро-Арена" 

Приватбанк уже намагався продати "Дніпро-Арену". Скажімо, у 2023 році нерухомість стадіону виставляли  на аукціон за стартовою ціною 113 044 000 грн. До складу лота входила нерухомість першої черги стадіону "Металург" (Стадіону "Дніпро-Арена"), а також тренувальної бази на вул. Дідевича.  ; будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича (колишня назва - пров. Піонерський (Самарський район)), буд. 12, загальною площею 7 474,60 кв.м та критого футбольного поля "Учбовотренувальної бази", що розташоване за адресою: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича (колишня назва- пров. Піонерський (Самарський район)), буд. 14, загальною площею 13 062,60 кв.м.

Дніпро-Арена

фото: Приватбанк

 

лота"Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для бізнес-класу та VIP на 95 автомобілів; спортсменів – на 4 автобуси та 41 автомобіль; телебачення – на 3 автобуси; преси – на 70 автомашин; глядачів команди противника – на 12 автобусів та 10 автомобілів; для глядачів – на 110 автомобілів", – йшлось в описі лота.  

Тренувальна база була побудована в 1971 році. У 2005 було додатково зведено два корпуси. До її складу входять чотири стандартні трав'яні тренувальні поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів на 17 будівель і два корпуси "А" і "Б". У корпусі "А" знаходяться клубний офіс СК "Дніпро-1", 9 житлових номерів для тренерського складу і обслуговуючого персоналу, медико-відновлювальний центр, загальною площею 6763 кв.м, в тому числі конференц-зала площею 158,5 кв.., кімната для наради тренерського складу, кімнати для проведення теоретичних занять площею 64,8 кв.м. і ресторану площею 106,3 кв.м. У корпусі "Б" — басейн площею 368,4 кв.м, тренажерний зал, сауна та душові.

У системі Прозорро.Продажі понад 9 тисяч аукціонів, які оголосив Приватбанк. 

14:35
Новини Заходу України
Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му
14:34
Александар Вучич
Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
13:57
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував
13:37
Угорщина
В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв
13:29
У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ
13:14
на фото Георгій Мазурашу
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
13:03
Андрій Сибіга
"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву
12:57
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
12:51
Естонія
Естонії потрібно до 2 років, щоб побудувати протитанковий рів на кордоні з РФ
12:51
прогноз, погода
Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня
12:25
Ексклюзив
вибори в Україні
Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
12:23
Псевдовибори
У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію
12:14
президент Румунії Нікушор Дан
Румунія відмовилась долучитися до закриття неба над Україною
12:07
Дональд Трамп
Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
11:29
вибух, ракетна атака
ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ
11:29
Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування
11:28
Скотт Бессент
Війна в Україні закінчиться за 2-3 місяці, якщо ЄС посилить санкції проти покупців нафти РФ, - Бессент
11:21
Ексклюзив
Ватикан не має інструментів змусити Москву сісти за стіл переговорів, – релігієзнавець Назаренко
11:17
Анонс
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:08
Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ
10:43
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:40
Аналітика
НАТО
Що зможе "Східний вартовий" і чи наважиться НАТО бути собою?
10:30
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через спадання спеки: ситуація в енергосистемі 16 вересня
10:11
СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини
10:10
санкції проти Росії
ЄС відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії: Politico назвало причину
09:59
Ексклюзив
холера
У школах Донецька вже зафіксовано випадки холери, - Андрющенко
09:57
Оновлено
Нічна атака РФ: у Запоріжжі - є загиблий, на Київщині - повторне влучання, частина Сум - без електрики
09:46
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 89 зі 113 російських безпілотників
09:42
Марко Рубіо
Трамп очікує від Європи тих же санкцій проти Росії, які вони вимагають від США, - Рубіо
09:29
санкції
Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують
09:19
на фото Володимир Зеленський
Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
08:52
TikTok
Адміністрація Трампа досягла домовленості з Китаєм щодо збереження роботи TikTok у США
08:35
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини
08:18
Оновлено
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 208 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:11
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios
