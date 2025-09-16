Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо
Приватбанк виставить на аукціон стадіон Дніпро-Арена у Дніпрі та футбольну тренувальну базу
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
"ПриватБанк продовжує відкриту та прозору політику зниження обсягів належного банку нерухомого майна, яке було передано на баланс банку як забезпечення за кредитами до націоналізації. В рамках затвердженої Наглядовою радою ПриватБанку Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами АТ КБ “Приватбанк”, банк планує наприкінці вересня виставити на продаж через систему Prozorro.Продажі футбольний стадіон Дніпра - “Дніпро-Арена” (стадіон “Металург”) та футбольну тренувальну базу в м. Дніпро", – повідомляє пресслужба банку.
Стадіон "Дніпро-Арена" був відкритий у 2008 році. Раніше на цьому місці був стадіон "Металіст", який у 2005 році було знесено, а на його місці до Євро-2012 збудували новий завод на 31 003 глядачів. Генеральним замовником будівництва був футбольний клуб "Дніпро" Інгоря Коломойського. Клуб припинив своє існування у 2019 році.
" Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7 ", – повідомила пресслужба банку.
фото: Приватбанк
Учбово-тренувальна база розташована в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована в 1971 році, у 2010 проведена реконструкція. До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові.
Скільки може коштувати "Дніпро-Арена"
Приватбанк уже намагався продати "Дніпро-Арену". Скажімо, у 2023 році нерухомість стадіону виставляли на аукціон за стартовою ціною 113 044 000 грн. До складу лота входила нерухомість першої черги стадіону "Металург" (Стадіону "Дніпро-Арена"), а також тренувальної бази на вул. Дідевича. ; будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича (колишня назва - пров. Піонерський (Самарський район)), буд. 12, загальною площею 7 474,60 кв.м та критого футбольного поля "Учбовотренувальної бази", що розташоване за адресою: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича (колишня назва- пров. Піонерський (Самарський район)), буд. 14, загальною площею 13 062,60 кв.м.
фото: Приватбанк
лота"Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Футбольне поле передбачає систему підігріву, автоматичного поливу та оснащення системою штучного освітлення для проведення матчів у вечірній час. Біля стадіону розташовані автостоянки для бізнес-класу та VIP на 95 автомобілів; спортсменів – на 4 автобуси та 41 автомобіль; телебачення – на 3 автобуси; преси – на 70 автомашин; глядачів команди противника – на 12 автобусів та 10 автомобілів; для глядачів – на 110 автомобілів", – йшлось в описі лота.
Тренувальна база була побудована в 1971 році. У 2005 було додатково зведено два корпуси. До її складу входять чотири стандартні трав'яні тренувальні поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів на 17 будівель і два корпуси "А" і "Б". У корпусі "А" знаходяться клубний офіс СК "Дніпро-1", 9 житлових номерів для тренерського складу і обслуговуючого персоналу, медико-відновлювальний центр, загальною площею 6763 кв.м, в тому числі конференц-зала площею 158,5 кв.., кімната для наради тренерського складу, кімнати для проведення теоретичних занять площею 64,8 кв.м. і ресторану площею 106,3 кв.м. У корпусі "Б" — басейн площею 368,4 кв.м, тренажерний зал, сауна та душові.
У системі Прозорро.Продажі понад 9 тисяч аукціонів, які оголосив Приватбанк.
