Рада продовжила податкові й митні пільги на складові для виробництва зброї та ввезення БПЛА
У вівторок, 17 грудня. Верховна Рада схвалила два законопроєкти (№12266 та №12267) щодо продовження на 2025 рік податкових та митних пільг на військове обладнання
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За дозвіл податкових мит проголосував 331 депутат, а за митних - 335.
Як зазначив Железняк, відповідні законопроєкти передбачають:
- звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів;
- продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо;
- розширення пільг на складові для всіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки БПЛА;
- відтермінування до 1 січня 2027 року переходу на екостандарти Євро-6 для ТЗ. які мали б діяти вже з 2025 року;
- підтримку благодійників і волонтерів, а саме: можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу; зібрані волонтерами кошти – без ПДФО, якщо передані благодійним фондам; пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу);
- продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану;
- скасування оцінки для ринку вживаних авто;
- повна фіскалізація грального бізнесу.
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